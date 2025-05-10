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https://sarabic.ae/20250510/ماذا-كتب-وزير-الخارجية-الإيراني-لدى-وصوله-السعودية-في-أول-زيارة-للمملكة-1100377117.html
ماذا كتب وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله السعودية؟
ماذا كتب وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله السعودية؟
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الرسالة التي كتبها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصوله المملكة العربية السعودية، اليوم السبت. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T13:44+0000
2025-05-10T13:44+0000
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ووقع عراقجي السجل التذكاري بوزارة الخارجية السعودية، وکتب: يسعدني جدا أن أزور مرة أخرى دولة المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة، أتمنى لكم كل التوفيق للعلاقات بين البلدين"خلال زيارته لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وأجرى الطرفان مباحثات.ويأتي هذا اللقاء في إطار تحسين العلاقات مع دول الجوار، وخاصة دول الخليج العربي، ومناقشة التعاون الثنائي بين طهران والمملكة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضافا الوكالة أنه وفقا للعرف الدبلوماسي، ونظرا لأهمية مكانة الجيران بالنسبة لإيران، سيطلع عراقجي خلال هذا اللقاء نظيره السعودي على آخر التطورات في المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا.ويجري وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة إلى السعودية، كما سيتوجه في مساء نفس اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منتدى الحوار الإيراني العربي.وتأتي زيارة عراقجي، قبل أن يجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، في أول رحلة كبيرة له إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية.
https://sarabic.ae/20250508/مستشار-خامنئي-أمريكا-اعترفت-بعدم-امتلاك-إيران-لسلاح-نووي-والاتفاق-بات-قريبا-1100291047.html
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إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ماذا كتب وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله السعودية؟

13:44 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الرسالة التي كتبها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لدى وصوله المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.
ووقع عراقجي السجل التذكاري بوزارة الخارجية السعودية، وکتب: يسعدني جدا أن أزور مرة أخرى دولة المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة، أتمنى لكم كل التوفيق للعلاقات بين البلدين"
خلال زيارته لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وأجرى الطرفان مباحثات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تحسين العلاقات مع دول الجوار، وخاصة دول الخليج العربي، ومناقشة التعاون الثنائي بين طهران والمملكة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضافا الوكالة أنه وفقا للعرف الدبلوماسي، ونظرا لأهمية مكانة الجيران بالنسبة لإيران، سيطلع عراقجي خلال هذا اللقاء نظيره السعودي على آخر التطورات في المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا.
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ويجري وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، زيارة إلى السعودية، كما سيتوجه في مساء نفس اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منتدى الحوار الإيراني العربي.
وتأتي زيارة عراقجي، قبل أن يجري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو/ أيار الجاري، في أول رحلة كبيرة له إلى الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية.
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