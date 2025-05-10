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https://sarabic.ae/20250510/وزير-الخارجية-الإيراني-يحمل-للرياض-تفاصيل-مفاوضاته-مع-واشنطن-1100383565.html
وزير الخارجية الإيراني يحمل للرياض تفاصيل مفاوضاته مع واشنطن
وزير الخارجية الإيراني يحمل للرياض تفاصيل مفاوضاته مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T17:26+0000
2025-05-10T17:26+0000
إيران
السعودية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100383409_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_237a2a0645fbf206107bf7477ee91145.jpg
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إذ أكد الجانبان التزامهما المشترك بتنفيذ رؤية قادة البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة.وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمات الراهنة، مؤكدا أن الدبلوماسية تلعب دورا حاسمًا في التصدي لهذه التحديات. وفي نهاية اللقاء، قدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا.وأعلنت طهران ومسقط، أمس الجمعة، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، غدا الأحد.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن "هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل".يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250510/ماذا-كتب-وزير-الخارجية-الإيراني-لدى-وصوله-السعودية-في-أول-زيارة-للمملكة-1100377117.html
https://sarabic.ae/20250509/مبعوث-ترامب-إيران-في-وضع-أكثر-ضعفا-مما-كانت-عليه-قبل-عقد-من-الزمن-1100365218.html
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إيران, السعودية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, السعودية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

وزير الخارجية الإيراني يحمل للرياض تفاصيل مفاوضاته مع واشنطن

17:26 GMT 10.05.2025
© AP Photoوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يستقبل نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو/ أيار 2025
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يستقبل نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يستقبل نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو/ أيار 2025
© AP Photo
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أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وذلك في لقاء جمع بينهما في جدة، بحضور وفد دبلوماسي رفيع من الطرفين.
وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إذ أكد الجانبان التزامهما المشترك بتنفيذ رؤية قادة البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين ويسهم في استقرار المنطقة.
وشدد عراقجي على أهمية أن يتبنى العالم الإسلامي موقفا موحدا إزاء التحديات التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة التصدي للجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومنع محاولات طمس هويته عبر مشاريع استعمارية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار عراقجي إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمات الراهنة، مؤكدا أن الدبلوماسية تلعب دورا حاسمًا في التصدي لهذه التحديات.
وفي نهاية اللقاء، قدم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، آخر مستجدات المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران وأمريكا.
وأعلنت طهران ومسقط، أمس الجمعة، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، غدا الأحد.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
ماذا كتب وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله السعودية؟
13:44 GMT
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن "هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
مبعوث ترامب: إيران في وضع أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل عقد من الزمن
أمس, 20:36 GMT
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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