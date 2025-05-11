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أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": بعد المبادرة الروسية للسلام.. الكرة الآن في الملعب الأوكراني
أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": بعد المبادرة الروسية للسلام.. الكرة الآن في الملعب الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إنه يعتقد أن الدعوات... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:10+0000
2025-05-11T13:10+0000
حصري
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "سبق الدعوة الروسية الجلسة الشهيرة التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي، التي لم تؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية".وتابع إسماعيل، أن الطرح الروسي يأتي من عدة منطلقات، أولهما هو رغبة روسيا في إنهاء هذا الصراع وفقا للأجندة أو المصالح الروسية، بمعنى أن السلام أمر واقع يقضي بأن يكون هناك نوع من الاشتراطات الروسية والتي ربما دشنت الحرب نفسها، لأن روسيا كانت قد حددت بأن لا تكون هناك قواعد عسكرية على الحدود مع أوكرانيا تابعة لحلف "الناتو"، إضافة إلى عدم دخول أوكرانيا كعضو في حلف الناتو، مع تحذير كل من بولندا والمجر ودول أخرى من نفس الشيء.وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه، عندما تتحدث روسيا حاليا عن سلام، هي تتحدث عن سلام وفق الاعتبارات الثابتة لديها، إضافة إلى المقاطعات الأربع التي سيطرت عليها روسيا، ناهيك عن شيء أساسي وهو عدم الحديث في مسألة شبه جزيرة القرم منذ عام 2014.وطرح أستاذ العلوم السياسية تساؤلات، هل تقبل أوكرانيا بالسلام الروسي، إضافة إلى أن دول حلف الناتو الآن في موقف متغير، هناك مستشار ألماني جديد أتي إلى السلطة يدعم الموقف الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط حاليا على الجانب الأوكراني من أجل قبول المبادرة سواء الأمريكية أو الروسية، وأرى أن جميع ما سبق هو أطروحات جيدة في سبيل إنهاء هذه الجدلية العسكرية وإنهاء تلك الحالة العسكرية التي استمرت أكثر من ثلاث أعوام حتى الآن.وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
https://sarabic.ae/20250511/أردوغان-يعلق-على-مقترح-بوتين-ويعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100398500.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, فلاديمير زيلينسكي
حصري, تقارير سبوتنيك, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, فلاديمير زيلينسكي

أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": بعد المبادرة الروسية للسلام.. الكرة الآن في الملعب الأوكراني

13:10 GMT 11.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إنه يعتقد أن الدعوات الروسية لتدشين نوع من مبادرة السلام مع أوكرانيا، هو جانب جيد، خاصة وأنه يأتي في إطار حرص واشنطن على دعوة الأطراف للجلوس على مائدة التفاوض.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "سبق الدعوة الروسية الجلسة الشهيرة التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي، التي لم تؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية".
وتابع إسماعيل، أن الطرح الروسي يأتي من عدة منطلقات، أولهما هو رغبة روسيا في إنهاء هذا الصراع وفقا للأجندة أو المصالح الروسية، بمعنى أن السلام أمر واقع يقضي بأن يكون هناك نوع من الاشتراطات الروسية والتي ربما دشنت الحرب نفسها، لأن روسيا كانت قد حددت بأن لا تكون هناك قواعد عسكرية على الحدود مع أوكرانيا تابعة لحلف "الناتو"، إضافة إلى عدم دخول أوكرانيا كعضو في حلف الناتو، مع تحذير كل من بولندا والمجر ودول أخرى من نفس الشيء.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه، عندما تتحدث روسيا حاليا عن سلام، هي تتحدث عن سلام وفق الاعتبارات الثابتة لديها، إضافة إلى المقاطعات الأربع التي سيطرت عليها روسيا، ناهيك عن شيء أساسي وهو عدم الحديث في مسألة شبه جزيرة القرم منذ عام 2014.
وأوضح إسماعيل، أن كل هذه الأمور تطرحها روسيا حاليا وترحب بالسلام بينها وبين الجانب الأوكراني، وتبقى الكرة في الملعب الأوكراني.
وطرح أستاذ العلوم السياسية تساؤلات، هل تقبل أوكرانيا بالسلام الروسي، إضافة إلى أن دول حلف الناتو الآن في موقف متغير، هناك مستشار ألماني جديد أتي إلى السلطة يدعم الموقف الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط حاليا على الجانب الأوكراني من أجل قبول المبادرة سواء الأمريكية أو الروسية، وأرى أن جميع ما سبق هو أطروحات جيدة في سبيل إنهاء هذه الجدلية العسكرية وإنهاء تلك الحالة العسكرية التي استمرت أكثر من ثلاث أعوام حتى الآن.
أردوغان يلتقي بوتين خلال قمة بريكس في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان يؤكد لبوتين ترحيب تركيا باستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
10:32 GMT
وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".
وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
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