https://sarabic.ae/20250511/أكاديمي-مصري-لـسبوتنيك-بعد-المبادرة-الروسية-للسلام-الكرة-الآن-في-الملعب-الأوكراني-1100403313.html

أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": بعد المبادرة الروسية للسلام.. الكرة الآن في الملعب الأوكراني

أكاديمي مصري لـ"سبوتنيك": بعد المبادرة الروسية للسلام.. الكرة الآن في الملعب الأوكراني

سبوتنيك عربي

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إنه يعتقد أن الدعوات... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T13:10+0000

2025-05-11T13:10+0000

2025-05-11T13:10+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "سبق الدعوة الروسية الجلسة الشهيرة التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي، التي لم تؤدي في النهاية إلى نتائج إيجابية".وتابع إسماعيل، أن الطرح الروسي يأتي من عدة منطلقات، أولهما هو رغبة روسيا في إنهاء هذا الصراع وفقا للأجندة أو المصالح الروسية، بمعنى أن السلام أمر واقع يقضي بأن يكون هناك نوع من الاشتراطات الروسية والتي ربما دشنت الحرب نفسها، لأن روسيا كانت قد حددت بأن لا تكون هناك قواعد عسكرية على الحدود مع أوكرانيا تابعة لحلف "الناتو"، إضافة إلى عدم دخول أوكرانيا كعضو في حلف الناتو، مع تحذير كل من بولندا والمجر ودول أخرى من نفس الشيء.وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه، عندما تتحدث روسيا حاليا عن سلام، هي تتحدث عن سلام وفق الاعتبارات الثابتة لديها، إضافة إلى المقاطعات الأربع التي سيطرت عليها روسيا، ناهيك عن شيء أساسي وهو عدم الحديث في مسألة شبه جزيرة القرم منذ عام 2014.وطرح أستاذ العلوم السياسية تساؤلات، هل تقبل أوكرانيا بالسلام الروسي، إضافة إلى أن دول حلف الناتو الآن في موقف متغير، هناك مستشار ألماني جديد أتي إلى السلطة يدعم الموقف الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية تضغط حاليا على الجانب الأوكراني من أجل قبول المبادرة سواء الأمريكية أو الروسية، وأرى أن جميع ما سبق هو أطروحات جيدة في سبيل إنهاء هذه الجدلية العسكرية وإنهاء تلك الحالة العسكرية التي استمرت أكثر من ثلاث أعوام حتى الآن.وفي تصريحات صحفية، شدد الرئيس بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.

https://sarabic.ae/20250511/أردوغان-يعلق-على-مقترح-بوتين-ويعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100398500.html

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