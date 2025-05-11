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خبير أمني: بعض الرؤى الأوروبية تدعم "مبادرة بوتين" للتفاوض مع أوكرانيا ووقف الاستنزاف
خبير أمني: بعض الرؤى الأوروبية تدعم "مبادرة بوتين" للتفاوض مع أوكرانيا ووقف الاستنزاف
سبوتنيك عربي
توالت ردود الأفعال، حول اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين، إجراء مفاوضات مباشرة مع كييف. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T12:48+0000
2025-05-11T12:48+0000
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وعلق خبراء من دول عدة على الاقتراح، بأنه يعكس مدى المرونة الروسية، والمساعي من أجل إحلال السلام في العالم.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم اقتراحا بإجراء مفاوضات مباشرة مع كييف، وحدد إجراءات العمل في إطار التسوية.وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بوتين قال بوضوح: أولا، يجب التحدث عن الأسباب الجذرية (للصراع في أوكرانيا)، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن وقف إطلاق النار".من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحوار تحمل مرونة دبلوماسية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، دعوة الرئيس تحقق جملة من الأهداف، منها الصورة الدولية لروسيا، وتحييد بعض المواقف الأوروبية المتذبذبة، وتشجيع بعضهم على الضغط من أجل التهدئة.ويرى أن تغير الإدارة الأمريكية والمواقف التي اتخذها ترامب، تحد من خيارات زيلينسكي، بالإضافة للخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المصير المجهول لحلف الناتو، الذي يصعب بدرجة يجعل زيلينسكي خيارات معدودة.وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منقسم في الوقت الراهن، إذ باتت بعض الدول الأوروبية تميل لتسوية تحفظ ماء الوجه، وتمنع الاستنزاف.ويرى أن بعض الدول الأوروبية تميل لعدم استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، خاصة في ظل الانعكاسات الاقتصادية والسياسية على الداخل الأوروبي.ويرى أن رفض زيلينيسكي أي مسار دون شروط، فإن النتائج المرتقبة تعني استمرار الاستنزاف الداخلي في أوكرانيا، وكذلك انخفاض الحماس الغربي بشأن الدعم لأوكرانيا.وأفاد البيان الصادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وناقشا بالتفصيل مبادرة الرئيس الروسي لاستئناف المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة، والمقترح إجراؤها في إسطنبول ابتداءً من 15 مايو/أيار".وأفاد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي والتركي، أعربا خلال محادثة هاتفية عن اهتمامهما بتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة.وأضاف البيان: "كما أعرب الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة".وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن "استعداد أنقرة لاستضافة جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية".وأضافت البيان، أن أردوغان أكد خلال المكالمة، على أن "هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام، وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام".وكان أردوغان أشار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول تاريخية"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة.وأكد استعداد بلاده لتقديم أنواع الدعم كافة، بما في ذلك استضافة المفاوضات، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام الدائم، موضحا أن التعاون المستمر في مسار بدء مفاوضات السلام الدائم وفي عملية إعادة بناء أوكرانيا كييف يعد أمراً بالغ الأهمية.
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-بوتين-وأردوغان-ناقشا-مبادرة-روسيا-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكراني-1100401155.html
https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, غزة, روسيا, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, غزة, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير أمني: بعض الرؤى الأوروبية تدعم "مبادرة بوتين" للتفاوض مع أوكرانيا ووقف الاستنزاف

12:48 GMT 11.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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حصري
توالت ردود الأفعال، حول اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين، إجراء مفاوضات مباشرة مع كييف.
وعلق خبراء من دول عدة على الاقتراح، بأنه يعكس مدى المرونة الروسية، والمساعي من أجل إحلال السلام في العالم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم اقتراحا بإجراء مفاوضات مباشرة مع كييف، وحدد إجراءات العمل في إطار التسوية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "بوتين قال بوضوح: أولا، يجب التحدث عن الأسباب الجذرية (للصراع في أوكرانيا)، وبعد ذلك يمكننا التحدث عن وقف إطلاق النار".
من ناحيته قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحوار تحمل مرونة دبلوماسية.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
11:43 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، دعوة الرئيس تحقق جملة من الأهداف، منها الصورة الدولية لروسيا، وتحييد بعض المواقف الأوروبية المتذبذبة، وتشجيع بعضهم على الضغط من أجل التهدئة.
وأشار إلى أن زيلنيسكي لا يملك أي مساحة للمناورة، باعتبار أن أوكرانيا تواجه دولة نووية بجيش تقليدي كبير، ولا يمكن له أن يستمر دون الدعم الغربي.
ويرى أن تغير الإدارة الأمريكية والمواقف التي اتخذها ترامب، تحد من خيارات زيلينسكي، بالإضافة للخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المصير المجهول لحلف الناتو، الذي يصعب بدرجة يجعل زيلينسكي خيارات معدودة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي منقسم في الوقت الراهن، إذ باتت بعض الدول الأوروبية تميل لتسوية تحفظ ماء الوجه، وتمنع الاستنزاف.
ويرى أن بعض الدول الأوروبية تميل لعدم استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، خاصة في ظل الانعكاسات الاقتصادية والسياسية على الداخل الأوروبي.
ويرى أن رفض زيلينيسكي أي مسار دون شروط، فإن النتائج المرتقبة تعني استمرار الاستنزاف الداخلي في أوكرانيا، وكذلك انخفاض الحماس الغربي بشأن الدعم لأوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا مبادرة روسيا لاستئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، والمقترح إجراؤها في إسطنبول اعتبارًا من 15 مايو/أيار.

وأفاد البيان الصادر عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وناقشا بالتفصيل مبادرة الرئيس الروسي لاستئناف المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة، والمقترح إجراؤها في إسطنبول ابتداءً من 15 مايو/أيار".
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
خبراء: مبادرة بوتين للتفاوض مع أوكرانيا تزيل العقبات وأوروبا "تكابر" بعد فشل أهدافها
08:59 GMT
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي والتركي، أعربا خلال محادثة هاتفية عن اهتمامهما بتنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة.
وأضاف البيان: "كما أعرب الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في قطاع الطاقة".
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، عن "استعداد أنقرة لاستضافة جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية".

وذكرت الرئاسة التركية، أن أردوغان قال، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، إن تصريحه بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر في إسطنبول من حيث توقفت، كان موضع ترحيب، وأن تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم".

وأضافت البيان، أن أردوغان أكد خلال المكالمة، على أن "هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام، وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام".
وكان أردوغان أشار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول تاريخية"، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد استعداد بلاده لتقديم أنواع الدعم كافة، بما في ذلك استضافة المفاوضات، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام الدائم، موضحا أن التعاون المستمر في مسار بدء مفاوضات السلام الدائم وفي عملية إعادة بناء أوكرانيا كييف يعد أمراً بالغ الأهمية.
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