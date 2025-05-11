https://sarabic.ae/20250511/الدفاع-الروسية-بيلاوسوف-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-فيديو-1100394770.html

الدفاع الروسية: بيلاوسوف يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.. فيديو

الدفاع الروسية: بيلاوسوف يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف عقد اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث ناقشا القضايا... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T08:33+0000

2025-05-11T08:33+0000

2025-05-11T08:39+0000

روسيا

لبنان

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وقالت الدفاع، في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. وجرى خلال المحادثات مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع، بالإضافة إلى الوضع العام في ليبيا".ذكر المكتب الصحفي للكرملين، يوم أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.وأضاف البيان: "التقى الرئيس بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر". وأفاد المكتب الصحفي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان له، مساء يوم السبت، بأن "خلال اجتماع بين القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون العسكري وتنسيق الجهود في عدد من القضايا".وفي السياق نفسه، التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو، خلال زيارته في الثاني من الشهر الجاري.وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسؤول الروسي بدور القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.ومن جانبه، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.

https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يلتقي-قائد-الجيش-الوطني-الليبي-خليفة-حفتر-1100385362.html

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