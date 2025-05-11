https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-نظام-كييف-حاول-إفساد-احتفالات-عيد-النصر-في-موسكو--1100397661.html
الكرملين: نظام كييف حاول إفساد احتفالات عيد النصر في موسكو
الكرملين: نظام كييف حاول إفساد احتفالات عيد النصر في موسكو
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريحات فلاديمير زيلينسكي قبل احتفالات عيد النصر الروسي بشأن عدم ضمان أمن الضيوف الأجانب في موسكو بأنها "أقرب... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:00+0000
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العالم
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
أخبار أوكرانيا
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وقال بيكسوف في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين: "هذا التصريح أقرب إلى الجنون حقًا... وكييف نفذت هذا الجنون بسرب من الطائرات المسيرة، ولكن رجال الدفاع الجوي لدينا أدوا عملهم بشكل جيد وهم يعملون بكفاءة كبيرة".وتابع بيسكوف: "إن إطلاق مثل هذه التصريحات على مستوى رئيس دولة يُعد من مظاهر إرهاب الدولة"، واصفًا تصريحات زيلينسكي بأنها استفزازية وغير مسبوقة.وكانت أعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار. وأنه خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو.
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يحدد-شرط-إرساء-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1100389412.html
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العالم, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, أخبار أوكرانيا
الكرملين: نظام كييف حاول إفساد احتفالات عيد النصر في موسكو
10:00 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 11.05.2025)
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تصريحات فلاديمير زيلينسكي قبل احتفالات عيد النصر الروسي بشأن عدم ضمان أمن الضيوف الأجانب في موسكو بأنها "أقرب إلى الجنون".
وقال بيكسوف في مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين: "هذا التصريح أقرب إلى الجنون حقًا... وكييف نفذت هذا الجنون بسرب من الطائرات المسيرة، ولكن رجال الدفاع الجوي لدينا أدوا عملهم بشكل جيد وهم يعملون بكفاءة كبيرة".
وأضاف بيسكوف أن كييف حاولت إفساد احتفالات عيد النصر التي أُقيمت في موسكو في 9 أيار/مايو، لكن الدفاعات الجوية الروسية عملت بشكل فعال خلال هذه الأيام.
وتابع بيسكوف: "إن إطلاق مثل هذه التصريحات على مستوى رئيس دولة يُعد من مظاهر إرهاب الدولة"، واصفًا تصريحات زيلينسكي بأنها استفزازية وغير مسبوقة.
وكانت أعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار. وأنه خلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.
وأعلنت وزارة الدفاع الرو سية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 14 ألف مرة خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب
الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو.