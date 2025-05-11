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بعد لقاء رئيسي أركان الدولتين.. معلومات عن القدرات العسكرية للجيشين المصري والتركي
بعد لقاء رئيسي أركان الدولتين.. معلومات عن القدرات العسكرية للجيشين المصري والتركي
سبوتنيك عربي
يصنف الجيشان التركي والمصري ضمن أضخم 4 جيوش في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أقوى 19 جيشا في العالم في 2025. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T15:28+0000
2025-05-11T15:28+0000
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وبعد مباحثات رئيس الأركان التركي متين غوراك ونظيره المصري الفريق أحمد خليفة، في العاصمة أنقرة، يوم الخميس الماضي، سلطت وسائل إعلام تركية، الضوء على ما وصفته بـ "التقارب العسكري" بين مصر وتركيا.وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.الجيش التركيتمتلك تركيا موقعا استراتيجيا مهما بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتتحكم في العديد من الممرات المائية، وبها قاعدة "إنجرليك"، الجوية، التي تضم موقع تخزين أسلحة نووية الأمريكية تستخدمها أنقرة وفقا لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية بين البلدين.كما يوجد في تركيا قاعدة "كورجيك" التابعة للحلف، وبها رادار الإنذار المبكر الأمريكي "تي بي واي - 2"، المخصص لرصد الصواريخ الباليستية، وهو جزء مهم من الدرع الصاروخي لحلف الناتو.تقدر ميزانية الدفاع التركية بـ 47 مليار دولار تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا، بينما يصل عدد الجنود إلى 884 ألف جندي تقريبا، بينهم 355 ألف قوات عاملة و378 قوات احتياطية و150 ألف قوات شبه عسكرية.تمتلك تركيا 1083 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 9 عالميا تضم 201 مقاتلة و84 طائرة نقل عسكري و287 طائرة تدريب و28 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو و508 مروحيات.وتضم القوات البرية الأرضية ألفان و238 دبابة وأكثر من 61 مركبة عسكرية وألف و38 مدفعا ذاتيا وألف و707 مدافع مقطورة و296 راجمة صواريخ متعددة.ويصنف الأسطول الحربي التركي في المرتبة الـ 17 عالميا بـ 182 وحدة بحرية تضم حاملة مروحيات و17 فرقاطة و9 كورفيتات و13 غواصة و41 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.قدرات الجيش المصريتقدر ميزانية الدفاع المصرية بـ 5.8 مليار دولار، ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و220 ألف جندي بينهم:وتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة الـ8 بين أضخم القوات الجوية في العالم بـ1093 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن للقوات البرية المصرية 5 أفرع تضم:ويصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ 150 وحدة بحرية تضم:ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن زيارة رئيس الأركان المصري الحالي، جاءت بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية السابق، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة العام الماضي، مشيرة إلى أن هناك توقعات بنمو العلاقات الدفاعية بين البلدين في الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250510/تقارب-عسكري-بين-مصر-وتركيا-في-أعقاب-لقاء-رئيسي-أركان-الجيشين-1100368184.html
https://sarabic.ae/20230615/الكويت-تشتري-مسيرات-بيرقدار-التركية-في-صفقة-بقيمة-367-مليون-دولار-فيديو-1078147394.html
https://sarabic.ae/20231113/أقوى-5-جيوش-في-الشرق-الأوسط-1083110194.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, العالم, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الجيش المصري, الجيش التركي
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, العالم, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الجيش المصري, الجيش التركي

بعد لقاء رئيسي أركان الدولتين.. معلومات عن القدرات العسكرية للجيشين المصري والتركي

15:28 GMT 11.05.2025
© Getty Images / guvendemirالجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / guvendemir
تابعنا عبر
يصنف الجيشان التركي والمصري ضمن أضخم 4 جيوش في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين أقوى 19 جيشا في العالم في 2025.
وبعد مباحثات رئيس الأركان التركي متين غوراك ونظيره المصري الفريق أحمد خليفة، في العاصمة أنقرة، يوم الخميس الماضي، سلطت وسائل إعلام تركية، الضوء على ما وصفته بـ "التقارب العسكري" بين مصر وتركيا.
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
تقارب عسكري بين مصر وتركيا في أعقاب لقاء رئيسي أركان الجيشين
أمس, 05:38 GMT
وفيما يلي معلومات عن القدرات العسكرية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

الجيش التركي

تمتلك تركيا موقعا استراتيجيا مهما بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتتحكم في العديد من الممرات المائية، وبها قاعدة "إنجرليك"، الجوية، التي تضم موقع تخزين أسلحة نووية الأمريكية تستخدمها أنقرة وفقا لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية بين البلدين.
كما يوجد في تركيا قاعدة "كورجيك" التابعة للحلف، وبها رادار الإنذار المبكر الأمريكي "تي بي واي - 2"، المخصص لرصد الصواريخ الباليستية، وهو جزء مهم من الدرع الصاروخي لحلف الناتو.
تقدر ميزانية الدفاع التركية بـ 47 مليار دولار تجعلها في المرتبة رقم 23 عالميا، بينما يصل عدد الجنود إلى 884 ألف جندي تقريبا، بينهم 355 ألف قوات عاملة و378 قوات احتياطية و150 ألف قوات شبه عسكرية.
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
الكويت تشتري مسيرات "بيرقدار" التركية في صفقة بقيمة 367 مليون دولار... فيديو
15 يونيو 2023, 14:07 GMT
تمتلك تركيا 1083 طائرة حربية تجعلها في المرتبة الـ 9 عالميا تضم 201 مقاتلة و84 طائرة نقل عسكري و287 طائرة تدريب و28 طائرة مهام خاصة و7 طائرات تزود بالوقود في الجو و508 مروحيات.
وتضم القوات البرية الأرضية ألفان و238 دبابة وأكثر من 61 مركبة عسكرية وألف و38 مدفعا ذاتيا وألف و707 مدافع مقطورة و296 راجمة صواريخ متعددة.
ويصنف الأسطول الحربي التركي في المرتبة الـ 17 عالميا بـ 182 وحدة بحرية تضم حاملة مروحيات و17 فرقاطة و9 كورفيتات و13 غواصة و41 سفينة دورية و11 كاسحة ألغام بحرية.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط
13 نوفمبر 2023, 13:36 GMT

قدرات الجيش المصري

تقدر ميزانية الدفاع المصرية بـ 5.8 مليار دولار، ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و220 ألف جندي بينهم:
440 ألفا فرد قوات عاملة.
480 ألفا فرد قوات احتياطية.
300 ألف فرد قوات شبه عسكرية.

وتصنف القوات الجوية المصرية في المرتبة الـ8 بين أضخم القوات الجوية في العالم بـ1093 طائرة حربية تضم:

238 مقاتلة.
90 طائرة هجومية.
61 طائرة نقل عسكري.
345 طائرة تدريب.
11 طائرة مهام خاصة.
348 مروحية بينها 100 مروحية هجومية.

ولفت الموقع إلى أن للقوات البرية المصرية 5 أفرع تضم:

3620 دبابة تصنف في المرتبة رقم 6 عالميا.
نحو 41 ألف مركبة عسكرية تصنف في المرتبة الـ12 عالميا.
1056 مدفعا ذاتيا يصنف في المرتبة رقم 5 عالميا.
962 مدفعا مقطورا تصنف في المرتبة رقم 10 عالميا.
528 راجمة صواريخ تصنف في المرتبة رقم 8 عالميا.

ويصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ 150 وحدة بحرية تضم:

حاملتا مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
62 سفينة دورية.
17 كاسحة ألغام بحرية.
ولفتت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن زيارة رئيس الأركان المصري الحالي، جاءت بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المصرية السابق، الفريق أسامة عسكر، إلى أنقرة العام الماضي، مشيرة إلى أن هناك توقعات بنمو العلاقات الدفاعية بين البلدين في الفترة المقبلة.
© Sputnik / Mohamed Hssanالجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
© Sputnik / Mohamed Hssan
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