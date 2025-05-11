https://sarabic.ae/20250511/دراسة-تكشف-عن-معدن-بسيط-قد-يساعد-في-حل-مشكلة-العقم-لدى-الرجال-1100397791.html
دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال
دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات أحد المعادن في الدم، وحدوث مشكلات في الخصوبة لدى الرجال. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:22+0000
2025-05-11T10:22+0000
2025-05-11T10:22+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100397518_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_64e010aa1b0029d26b9169bbef4ae154.jpg
وأظهرت النتائج التي عُرضت في المؤتمر المشترك الأول بين الجمعية الأوروبية للغدد الصماء عند الأطفال، والجمعية الأوروبية للغدد الصماء، أن الرجال الذين يعانون من العقم غالبا ما تكون لديهم مستويات فوسفات أقل من المعدل الطبيعي، كما أن انخفاض هذه المستويات ارتبط بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وهو عامل رئيسي في القدرة على الإنجاب.ويسعى فريق الدراسة حاليا إلى دراسة آلية نقل الفوسفات داخل الأعضاء التناسلية، وتأثير تعديل مستوياته على الخصوبة لدى الجنسين.وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعوامل البيولوجية المؤثرة في خصوبة الرجال، ما قد يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الخصوبة من خلال تنظيم مستويات الفوسفات.وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أنحاء العالم قد انخفض إلى النصف خلال الـ50 عاما الماضية، مع تراجع ملحوظ في جودتها.ويعاني نحو 15% من الأزواج من صعوبات في الإنجاب، ويساهم العقم عند الرجال في حوالي نصف هذه الحالات، ومع ذلك، يبقى السبب غير معروف في معظم حالات العقم الذكوري، رغم وجود عوامل محتملة مثل الوراثة، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والاختلالات الهرمونية، ومن المعروف أن نقص فيتامين "د" مثلا، ارتبط في دراسات سابقة بضعف جودة السائل المنوي.
https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100397518_59:0:942:662_1920x0_80_0_0_f0ca27f8585e4cceaec98fd6006e0fbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, الأخبار
دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال
كشفت دراسة حديثة، عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات أحد المعادن في الدم، وحدوث مشكلات في الخصوبة لدى الرجال.
وأظهرت النتائج التي عُرضت في المؤتمر المشترك الأول بين الجمعية الأوروبية للغدد الصماء عند الأطفال، والجمعية الأوروبية للغدد الصماء، أن الرجال الذين يعانون من العقم غالبا ما تكون لديهم مستويات فوسفات أقل من المعدل الطبيعي، كما أن انخفاض هذه المستويات ارتبط بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وهو عامل رئيسي في القدرة على الإنجاب.
ورغم عدم إثبات العلاقة السببية، يرى الباحثون أن الفوسفات – المعروف بأهميته للطاقة وصحة العظام – قد يكون هدفا علاجيا جديدا لتحسين الخصوبة، خاصة أن تركيزه في السائل المنوي أعلى بكثير منه في الدم. وأظهرت دراسة موازية ارتباط ارتفاع الفوسفات في السائل المنوي بجودة الحيوانات المنوية وزيادة التستوستيرون، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
ويسعى فريق الدراسة حاليا إلى دراسة آلية نقل الفوسفات داخل الأعضاء التناسلية، وتأثير تعديل مستوياته على الخصوبة لدى الجنسين.
18 ديسمبر 2024, 12:06 GMT
وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعوامل البيولوجية المؤثرة في خصوبة الرجال، ما قد يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الخصوبة من خلال تنظيم مستويات الفوسفات.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أنحاء العالم قد انخفض إلى النصف خلال الـ50 عاما الماضية، مع تراجع ملحوظ في جودتها.
ويعاني نحو 15% من الأزواج من صعوبات في الإنجاب، ويساهم العقم عند الرجال في حوالي نصف هذه الحالات، ومع ذلك، يبقى السبب غير معروف في معظم حالات العقم الذكوري، رغم وجود عوامل محتملة مثل الوراثة، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والاختلالات الهرمونية، ومن المعروف أن نقص فيتامين "د" مثلا، ارتبط في دراسات سابقة بضعف جودة السائل المنوي.