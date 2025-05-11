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أردوغان يعلق على مقترح بوتين ويعلن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250511/دراسة-تكشف-عن-معدن-بسيط-قد-يساعد-في-حل-مشكلة-العقم-لدى-الرجال-1100397791.html
دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال
دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات أحد المعادن في الدم، وحدوث مشكلات في الخصوبة لدى الرجال. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:22+0000
2025-05-11T10:22+0000
مجتمع
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وأظهرت النتائج التي عُرضت في المؤتمر المشترك الأول بين الجمعية الأوروبية للغدد الصماء عند الأطفال، والجمعية الأوروبية للغدد الصماء، أن الرجال الذين يعانون من العقم غالبا ما تكون لديهم مستويات فوسفات أقل من المعدل الطبيعي، كما أن انخفاض هذه المستويات ارتبط بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وهو عامل رئيسي في القدرة على الإنجاب.ويسعى فريق الدراسة حاليا إلى دراسة آلية نقل الفوسفات داخل الأعضاء التناسلية، وتأثير تعديل مستوياته على الخصوبة لدى الجنسين.وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعوامل البيولوجية المؤثرة في خصوبة الرجال، ما قد يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الخصوبة من خلال تنظيم مستويات الفوسفات.وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أنحاء العالم قد انخفض إلى النصف خلال الـ50 عاما الماضية، مع تراجع ملحوظ في جودتها.ويعاني نحو 15% من الأزواج من صعوبات في الإنجاب، ويساهم العقم عند الرجال في حوالي نصف هذه الحالات، ومع ذلك، يبقى السبب غير معروف في معظم حالات العقم الذكوري، رغم وجود عوامل محتملة مثل الوراثة، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والاختلالات الهرمونية، ومن المعروف أن نقص فيتامين "د" مثلا، ارتبط في دراسات سابقة بضعف جودة السائل المنوي.
https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html
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علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال

10:22 GMT 11.05.2025
© Photo / Unsplash/ Kelly Sikkema حمل
حمل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
حمل
© Photo / Unsplash/ Kelly Sikkema
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة، عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات أحد المعادن في الدم، وحدوث مشكلات في الخصوبة لدى الرجال.
وأظهرت النتائج التي عُرضت في المؤتمر المشترك الأول بين الجمعية الأوروبية للغدد الصماء عند الأطفال، والجمعية الأوروبية للغدد الصماء، أن الرجال الذين يعانون من العقم غالبا ما تكون لديهم مستويات فوسفات أقل من المعدل الطبيعي، كما أن انخفاض هذه المستويات ارتبط بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وهو عامل رئيسي في القدرة على الإنجاب.

ورغم عدم إثبات العلاقة السببية، يرى الباحثون أن الفوسفات – المعروف بأهميته للطاقة وصحة العظام – قد يكون هدفا علاجيا جديدا لتحسين الخصوبة، خاصة أن تركيزه في السائل المنوي أعلى بكثير منه في الدم. وأظهرت دراسة موازية ارتباط ارتفاع الفوسفات في السائل المنوي بجودة الحيوانات المنوية وزيادة التستوستيرون، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

ويسعى فريق الدراسة حاليا إلى دراسة آلية نقل الفوسفات داخل الأعضاء التناسلية، وتأثير تعديل مستوياته على الخصوبة لدى الجنسين.
رجل يحتفل مع حفيدته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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دولة عربية تعاني من الشيخوخة وتراجع الخصوبة
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وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعوامل البيولوجية المؤثرة في خصوبة الرجال، ما قد يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الخصوبة من خلال تنظيم مستويات الفوسفات.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أنحاء العالم قد انخفض إلى النصف خلال الـ50 عاما الماضية، مع تراجع ملحوظ في جودتها.
ويعاني نحو 15% من الأزواج من صعوبات في الإنجاب، ويساهم العقم عند الرجال في حوالي نصف هذه الحالات، ومع ذلك، يبقى السبب غير معروف في معظم حالات العقم الذكوري، رغم وجود عوامل محتملة مثل الوراثة، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والاختلالات الهرمونية، ومن المعروف أن نقص فيتامين "د" مثلا، ارتبط في دراسات سابقة بضعف جودة السائل المنوي.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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