https://sarabic.ae/20250511/دراسة-تكشف-عن-معدن-بسيط-قد-يساعد-في-حل-مشكلة-العقم-لدى-الرجال-1100397791.html

دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال

دراسة تكشف عن معدن بسيط قد يساعد في حل مشكلة العقم لدى الرجال

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة، عن وجود ارتباط بين انخفاض مستويات أحد المعادن في الدم، وحدوث مشكلات في الخصوبة لدى الرجال. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T10:22+0000

2025-05-11T10:22+0000

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وأظهرت النتائج التي عُرضت في المؤتمر المشترك الأول بين الجمعية الأوروبية للغدد الصماء عند الأطفال، والجمعية الأوروبية للغدد الصماء، أن الرجال الذين يعانون من العقم غالبا ما تكون لديهم مستويات فوسفات أقل من المعدل الطبيعي، كما أن انخفاض هذه المستويات ارتبط بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وهو عامل رئيسي في القدرة على الإنجاب.ويسعى فريق الدراسة حاليا إلى دراسة آلية نقل الفوسفات داخل الأعضاء التناسلية، وتأثير تعديل مستوياته على الخصوبة لدى الجنسين.وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق للعوامل البيولوجية المؤثرة في خصوبة الرجال، ما قد يفتح المجال لتطوير علاجات جديدة تستهدف تحسين الخصوبة من خلال تنظيم مستويات الفوسفات.وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في أنحاء العالم قد انخفض إلى النصف خلال الـ50 عاما الماضية، مع تراجع ملحوظ في جودتها.ويعاني نحو 15% من الأزواج من صعوبات في الإنجاب، ويساهم العقم عند الرجال في حوالي نصف هذه الحالات، ومع ذلك، يبقى السبب غير معروف في معظم حالات العقم الذكوري، رغم وجود عوامل محتملة مثل الوراثة، ونمط الحياة، والعادات الغذائية، والاختلالات الهرمونية، ومن المعروف أن نقص فيتامين "د" مثلا، ارتبط في دراسات سابقة بضعف جودة السائل المنوي.

https://sarabic.ae/20241218/دولة-عربية-تعاني-من-الشيخوخة-وتراجع-الخصوبة--1095919410.html

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