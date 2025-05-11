https://sarabic.ae/20250511/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-التطبيع-مع-إسرائيل-خيانة-ولن-يحدث-على-الإطلاق-1100390984.html
رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق
رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الأخير إلى فرض واقع سياسي وميداني جديد في لبنان لإظهار تفوقها الإقليمي. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح بري، أمس السبت، أن إسرائيل تهدف من خلال هذا التصعيد إلى دفع لبنان نحو مسار التطبيع، مؤكدا رفضه القاطع لهذا الأمر، واصفا التطبيع مع إسرائيل بـ"الخيانة التي لن تحدث أبدا".وأضاف: أن "الاعتداءات المتكررة هي محاولة لفرض أمر واقع، لكنها لن تنجح في كسر إرادة اللبنانيين"، وفقا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية.وعن عدم الرد العسكري، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على "التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701".وختم قائلا إن المرحلة الراهنة تتطلب الصبر وضبط النفس، مضيفا: "سلاحنا الآن هو الصبر، وبهذا السلاح نقاتل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله" اللبناني، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" لما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250508/حزب-الله-وحماس-هل-تنجح-إسرائيل-في-نزع-ترسانة-فصائل-المقاومة-في-لبنان-وفلسطين؟-1100322728.html
https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-موقعا-عسكريا-تابعا-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1100319002.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الأخير إلى فرض واقع سياسي وميداني جديد في لبنان لإظهار تفوقها الإقليمي.
وأوضح بري، أمس السبت، أن إسرائيل تهدف من خلال هذا التصعيد إلى دفع لبنان نحو مسار التطبيع، مؤكدا رفضه القاطع لهذا الأمر، واصفا التطبيع مع إسرائيل بـ"الخيانة التي لن تحدث أبدا".
وأضاف: أن "الاعتداءات المتكررة هي محاولة لفرض أمر واقع، لكنها لن تنجح في كسر إرادة اللبنانيين"، وفقا لصحيفة
"الجمهورية" اللبنانية.
وعن عدم الرد العسكري، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على "التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701".
وختم قائلا إن المرحلة الراهنة تتطلب الصبر وضبط النفس، مضيفا: "سلاحنا الآن هو الصبر، وبهذا السلاح نقاتل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل "حزب الله" اللبناني، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" لما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".