https://sarabic.ae/20250511/قبل-ساعات-من-استئناف-مفاوضات-مسقط-عراقجي-يتحدث-عن--إحدى-المشكلات-الخطيرة-مع-أمريكا-1100392601.html

قبل ساعات من استئناف مفاوضات مسقط... عراقجي يتحدث عن إحدى المشكلات الخطيرة مع أمريكا

قبل ساعات من استئناف مفاوضات مسقط... عراقجي يتحدث عن إحدى المشكلات الخطيرة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

تنطلق، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، عاصمة سلطنة عمان. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T07:43+0000

2025-05-11T07:43+0000

2025-05-11T07:43+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الفريق الإيراني المفاوض وصل إلى العاصمة مسقط استعدادا لجولة المفاوضات الرابعة مع الولايات المتحدة الأمريكية".وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الأمريكيين لديهم مواقف متناقضة"، مشيرا إلى أن هذه إحدى المشكلات الخطيرة في المفاوضات.وأضاف أن "الجولات السابقة كانت بناءة وجدية لكن المواقف الإعلامية خارج المفاوضات متناقضة وقد تبعد المفاوضات عن مسارها الصحيح"، مشددا على ضرورة الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام.وتوقع وزير الخارجية الإيراني، مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل كمواقف إيران الثابتة والمبدئية، لافتا إلى أن "وفد الخبراء التقنيين الإيراني وصل إلى مسقط وستوكل إليه المهام إذا لزم الأمر".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيرانيوأعلنت طهران ومسقط، الجمعة الماضية، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، يوم الأحد.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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