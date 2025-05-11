https://sarabic.ae/20250511/مصدر-دبلوماسي-تركي-أنقرة-توسطت-بين-حماس-وأمريكا-لإطلاق-سراح-عيدان-ألكسندر-1100414299.html

مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة توسطت بين حماس وأمريكا لإطلاق سراح عيدان ألكسندر

مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة توسطت بين حماس وأمريكا لإطلاق سراح عيدان ألكسندر

سبوتنيك عربي

أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، أن أنقرة توسطت بين حركة حماس الفلسطينية والولايات المتحدة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، مشيرًا... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T22:34+0000

2025-05-11T22:34+0000

2025-05-11T22:34+0000

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أنقرة – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لعبت تركيا دور الوسيط بين حماس والولايات المتحدة منذ بداية عملية إطلاق سراح المواطن الأميركي عيدان ألكسندر"وتابع المصدر، أن "هذه القضية كانت على رأس أولويات أجندة لقاءات (وزير الخارجية) هاكان فيدان مع ممثلي حماس في إسطنبول وأنقرة والدوحة في الأسابيع الأخيرة".وبوقت سابق الأحد، أعلنت حركة حماس، أنها بصدد الإفراج عن الإسرائيلي - الأمريكي عيدان ألكسندر بعد اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.وقالت حماس في بيان، إنه "في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنية حركة حماس الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، دون مقابل أو شروط، كخطوة حسن نية تجاه واشنطن.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "المفاوضات ستُجرى تحت النار، مع التزام كامل بتحقيق جميع أهداف الحرب".وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن إسرائيل غير مطالبة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق حماس سراح عيدان ألكسندر، ولكن توقف مؤقت للقتال.وفي سياق متصل، يصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، غدا الاثنين، عقب إعلان حركة حماس أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250511/مكتب-نتنياهو-واشنطن-أبلغتنا-بنية-حماس-الإفراج-عن-عيدان-ألكسندر-دون-مقابل-أو-شروط-1100412877.html

https://sarabic.ae/20250511/حماس-أجرينا-اتصالات-مع-واشنطن-حول-وقف-إطلاق-النار-1100411992.html

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