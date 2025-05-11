https://sarabic.ae/20250511/حماس-أجرينا-اتصالات-مع-واشنطن-حول-وقف-إطلاق-النار-1100411992.html

"حماس": نجري اتصالات مع واشنطن حول وقف إطلاق النار

"حماس": نجري اتصالات مع واشنطن حول وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية أنه سيتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مشيرة إلى أن اتصالاتها مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T19:05+0000

2025-05-11T19:05+0000

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جاء ذلك في بيان للحركة، اليوم الأحد، قالت فيه إنه "في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية".وتابعت: "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".وأردفت: "تؤكد الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".وقالت الحركة إنها "تثمن الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك ما تقوم به تركيا طوال المرحلة الماضية".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيصل إلى إسرائيل غدا الاثنين، في إطار الاتفاق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر.وبدأ الجيش الإسرائيلي، استدعاء لواءين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.

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