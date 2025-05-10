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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود وضابطين إثر انفجار لغم شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود وضابطين إثر انفجار لغم شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 7 من جنوده وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:45+0000
2025-05-10T10:45+0000
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وأوضح الجيش في بيان أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع، لافتا إلى أن الضابطين المصابين هما نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، اغتيال نور البيتاوي، أحد أبرز المطلوبين لديه، في الضفة الغربية منذ فترة طويلة.وقال في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "تم اغتيال البيتاوي، بعد أن هرب عدة مرات من الاعتقال والاغتيال"، مشيرا إلى أن العملية تمت بطائرة مسيرة مفخخة في نابلس شمالي الضفة الغربية.ولفت إلى أن العملية شارك فيها قوات جيش الدفاع من لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) ومقاتلو وحدة اليمام، وجهاز الشاباك في مدينة نابلس، ضمن نطاق لواء السامرة، وكانت تهدف لاعتقال بيتاوي، قائد خلية "الجهاد الإسلامي" في منطقة جنين.وأوضح البيان أن "بيتاوي كان نشطا في قيادة عمليات خطيرة، وكان ضالعا في التوجيه والتمويل وتنفيذ عمليات ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن كما أدار علاقات مع عناصر من حماس في غزة والخارج".وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأنه تم انتشال أشلاء شاب من داخل البيت المحاصر في نابلس، بعدما حاصرته القوات الإسرائيلية قبل اغتياله.
https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جنديين-وإصابة-4-آخرين-في-معارك-بقطاع-غزة-1100330634.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود وضابطين إثر انفجار لغم شمالي غزة

10:45 GMT 10.05.2025
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة 7 من جنوده وضابطين جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.
وأوضح الجيش في بيان أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وقد أصيبوا أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع، لافتا إلى أن الضابطين المصابين هما نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، وقد جرى نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، اغتيال نور البيتاوي، أحد أبرز المطلوبين لديه، في الضفة الغربية منذ فترة طويلة.
وقال في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، أمس الجمعة: "تم اغتيال البيتاوي، بعد أن هرب عدة مرات من الاعتقال والاغتيال"، مشيرا إلى أن العملية تمت بطائرة مسيرة مفخخة في نابلس شمالي الضفة الغربية.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك في قطاع غزة
أمس, 04:04 GMT
ولفت إلى أن العملية شارك فيها قوات جيش الدفاع من لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) ومقاتلو وحدة اليمام، وجهاز الشاباك في مدينة نابلس، ضمن نطاق لواء السامرة، وكانت تهدف لاعتقال بيتاوي، قائد خلية "الجهاد الإسلامي" في منطقة جنين.
وأوضح البيان أن "بيتاوي كان نشطا في قيادة عمليات خطيرة، وكان ضالعا في التوجيه والتمويل وتنفيذ عمليات ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن كما أدار علاقات مع عناصر من حماس في غزة والخارج".
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأنه تم انتشال أشلاء شاب من داخل البيت المحاصر في نابلس، بعدما حاصرته القوات الإسرائيلية قبل اغتياله.
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