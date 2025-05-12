https://sarabic.ae/20250512/إسبانيا-تمول-دراسة-لإنشاء-نفق-تحت-البحر-يربطها-بدولة-عربية-1100428496.html
إسبانيا تمول دراسة لإنشاء نفق تحت البحر يربطها بدولة عربية
إسبانيا تمول دراسة لإنشاء نفق تحت البحر يربطها بدولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل الإسبانية عن تخصيص 1.6 مليون يورو لدراسة جدوى إنشاء نفق تحت البحر يربط إسبانيا بالمملكة المغربية، عبر مضيق جبل طارق، ضمن مشروع استراتيجي... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:14+0000
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وستخضع الدراسة، التي تنفذها شركة "إينيكو" العامة بتمويل من خطة "الجيل القادم" الأوروبية، لتقييم فني ومالي يشمل الخيارات التقنية وبدائل الإنشاء، بمشاركة شركة "هيرينكنيخت" الألمانية المتخصصة في حفر الأنفاق.ويجري النظر في موقعين محتملين لمدخل النفق من الجانب الإسباني، أحدهما في ميناء "الجزيرة الخضراء"، والآخر قرب مدينة طريفة، على أن يمتد النفق لمسافة 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت قاع البحر، ويضم مسارين للسكك الحديدية، وفقا لموقع "موروكو وورلد نيوز".وتوقعت شركة "SECEGSA" الإسبانية، المعنية بدراسة المشروع، الانتهاء من التحليلات الأولية بحلول صيف 2025، تمهيدا لاتخاذ قرارات تنفيذية لاحقة بالتنسيق مع الجانب المغربي.ويأتي إحياء المشروع في ظل تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى الرباط عام 2022، واجتماع اللجنة المشتركة في فبراير/ شباط 2023.وكانت مدريد والرباط، قد وقعتا اتفاقا مبدئيا عام 1980، لدراسة ربط كهربائي دائم بين القارتين، وأسفر عن تأسيس شركتين وطنيتين لدراسة الربط عبر المضيق.ورغم الزخم السياسي والدعم الأوروبي، لا تزال التحديات الفنية كالنشاط الزلزالي وتضاريس القاع البحري، إضافة إلى التكلفة المرتفعة، تعرقل تنفيذ المشروع، وسط تقديرات تشير إلى صعوبة إنجازه قبل عام 2040.
https://sarabic.ae/20250110/خط-بحري-بين-المغرب-وإسبانيا-مشروع-استراتيجي-جديد-يفتح-باب-أوروبا-1096657770.html
https://sarabic.ae/20241112/إسبانيا-تتصدر-الشراكة-التجارية-مع-المغرب-ما-أهم-القطاعات-المستهدفة-بالرباط؟-1094734980.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسبانيا تمول دراسة لإنشاء نفق تحت البحر يربطها بدولة عربية
أعلنت وزارة النقل الإسبانية عن تخصيص 1.6 مليون يورو لدراسة جدوى إنشاء نفق تحت البحر يربط إسبانيا بالمملكة المغربية، عبر مضيق جبل طارق، ضمن مشروع استراتيجي لتعزيز الربط بين أوروبا وأفريقيا.
وستخضع الدراسة، التي تنفذها شركة "إينيكو" العامة بتمويل من خطة "الجيل القادم" الأوروبية، لتقييم فني ومالي يشمل الخيارات التقنية وبدائل الإنشاء، بمشاركة شركة "هيرينكنيخت" الألمانية المتخصصة في حفر الأنفاق.
ويجري النظر في موقعين محتملين لمدخل النفق من الجانب الإسباني، أحدهما في ميناء "الجزيرة الخضراء"، والآخر قرب مدينة طريفة، على أن يمتد النفق لمسافة 38.5 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت قاع البحر، ويضم مسارين للسكك الحديدية، وفقا لموقع
"موروكو وورلد نيوز".
وتوقعت شركة "SECEGSA" الإسبانية، المعنية بدراسة المشروع، الانتهاء من التحليلات الأولية بحلول صيف 2025، تمهيدا لاتخاذ قرارات تنفيذية لاحقة بالتنسيق مع الجانب المغربي.
ويأتي إحياء المشروع في ظل تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى الرباط عام 2022، واجتماع اللجنة المشتركة في فبراير/ شباط 2023.
12 نوفمبر 2024, 18:19 GMT
وكانت مدريد والرباط، قد وقعتا اتفاقا مبدئيا عام 1980، لدراسة ربط كهربائي دائم بين القارتين، وأسفر عن تأسيس شركتين وطنيتين لدراسة الربط عبر المضيق.
ورغم الزخم السياسي والدعم الأوروبي، لا تزال التحديات الفنية كالنشاط الزلزالي وتضاريس القاع البحري، إضافة إلى التكلفة المرتفعة، تعرقل تنفيذ المشروع، وسط تقديرات تشير إلى صعوبة إنجازه قبل عام 2040.