https://sarabic.ae/20250512/الصليب-الأحمر-يتسلم-الأسير-الإسرائيلي-الأمريكي-عيدان-ألكسندر-صور-1100446691.html

الصليب الأحمر يتسلم الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.. صور

الصليب الأحمر يتسلم الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.. صور

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الصليب الأحمر تسلم الأسير الإسرائيلي الأمريكي، عيدان ألكسندر، من حركة "حماس". 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T15:55+0000

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2025-05-12T15:55+0000

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وأفادت هيئة البث إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم الأسير عيدان ألكسندر، على أن يتم نقله إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم الحدودي مع قطاع غزة.وكانت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إفراج حركة حماس الفلسطينية عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، كان خطوة اتُخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وجهود الوسطاء لوضع حد لحرب غزة.وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي الذي كان محتجزًا كرهينة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سيعود إلى عائلته. أنا ممتن لجميع المشاركين في تحقيق هذا الخبر العظيم. كانت هذه خطوة اتخذت بحسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء، قطر ومصر، لوضع حد لهذه الحرب الوحشية وإعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات الضحايا إلى أحبائهم".وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى من بين الخطوات الأخيرة الضرورية لإنهاء هذا الصراع الوحشي".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحقٍ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250512/نتنياهو-ستستمر-المفاوضات-مع-حماس-في-ظل-إطلاق-النار-1100417443.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس