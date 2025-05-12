https://sarabic.ae/20250512/برلماني-أوكراني-واشنطن-ستجبر-كييف-على-السلام-1100415922.html

برلماني أوكراني: واشنطن ستجبر كييف على السلام

برلماني أوكراني: واشنطن ستجبر كييف على السلام

سبوتنيك عربي

صرح ألكسندر دوبينسكي، النائب في البرلمان الأوكراني، بأن المواطنين الأوكرانيين سوف يدركون قريبا أنهم يموتون فقط من أجل مصالح الغرب وفلاديمير زيلينسكي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

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2025-05-12T04:22+0000

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وقال دوبينسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "الوضع في الرأي العام... ينذر بتطور الوضع إلى ما يخشاه الاتحاد الأوروبي، كراهية نظام زيلينسكي واليأس يمكن أن يؤدي إلى تشكيل صورة الشعب الأوكراني للعدو في مواجهة الغرب، الذي وبالتعاون مع زيلينسكي، يُجبر الأوكرانيين على الموت من أجل مصالحه وممتلكاته، وهذا هو السبب في أن يصبح ذلك حقيقة".وأضاف: "هذه المخاطر لا يمكن أن تفشل في واشنطن، حيث سيقع عبء الهزيمة العسكرية بالكامل على عاتق ترامب، وسيقوّض موقفه وانتخابات الكونغرس في عام 2026...، لذلك ما زلت أعتقد أيضًا أن الولايات المتحدة لن تجبر روسيا على صنع السلام، بل أوكرانيا، التي من الواضح أنها بالنسبة لواشنطن ليست مركز الكون".وفي ليلة 11-12 مايو/ أيار الجاري، خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح على كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول، يوم 15 مايو الجاري. وأكد بوتين أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به أوكرانيا.وكتب زيلينسكي، مساء أمس الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس المقبل. وقالت الإدارة الرئاسية التركية لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد معلومات لديها حول خطط زيلينسكي، لزيارة الجمهورية في 15 مايو الجاري.

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