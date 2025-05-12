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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مبادرة بوتين مع أوكرانيا تؤكد دور روسيا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مبادرة بوتين مع أوكرانيا تؤكد دور روسيا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مبادرة الرئيس بوتين للتفاوض غير المشروط مع أوكرانيا مهمة جدًا، معتبرًا أن روسيا... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T15:31+0000
2025-05-12T15:31+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة المهمة، تأتي في سياق الدور الكبير الذي تلعبه روسيا من أجل إقرار الأمن والسلم الدوليين، باعتبارها دولة عظمى في مجلس الأمن، ولها ثقل عالمي، وباع كبير على الساحة الدولية، مشيدًا بالتوجه الروسي نحو إيجاد حلول حقيقية للكثير من القضايا الدولية والإقليمية.وتابع: "تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن دعوة لعقد لقاءات مع أوكرانيا من أجل وقف العمليات العسكرية، ونحن مع هذه الدعوة ونؤيدها لوقف المعارك وتداعياتها، ونؤيد المواقف التي تتحدث بها روسيا في العديد من قضايا العالم الساخنة بما في ذلك القضية الفلسطينية".وأوضح أن الدعوة الروسية تحتل أهمية استثنائية في ظل ترتيبات تتعلق بوقف كل الحروب في العالم، وخلق بيئة آمنة ومستقرة، لا تعتمد على منطق الغطرسة والقوة، بل على قاعدة الاتفاقات التي يمكن أن تعقد بين الدول لوقف الحروب والنزاعات، معتبرًا أن هذه الدعوة تستند على موقف روسيا المؤثر في العالم.وثمن المسؤول الفلسطيني، مواقف روسيا الشجاعة من القضية الفلسطينية، والوقف إلى جانب الفلسطينيين، "لا سيما الموقف الأخير الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في موسكو، بشأن استمرار دعم روسيا للقضية الفلسطينية، والعمل على وقف الجرائم والعدوان".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
https://sarabic.ae/20250511/رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-لـسبوتنيك-طرح-مبادرة-لوقف-إطلاق-النار-من-جانب-روسيا-تطور-جيد-1100408055.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, حصري
فلاديمير بوتين, روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, حصري

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": مبادرة بوتين مع أوكرانيا تؤكد دور روسيا في تحقيق الأمن والسلم الدوليين

15:31 GMT 12.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
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حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مبادرة الرئيس بوتين للتفاوض غير المشروط مع أوكرانيا مهمة جدًا، معتبرًا أن روسيا تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة المهمة، تأتي في سياق الدور الكبير الذي تلعبه روسيا من أجل إقرار الأمن والسلم الدوليين، باعتبارها دولة عظمى في مجلس الأمن، ولها ثقل عالمي، وباع كبير على الساحة الدولية، مشيدًا بالتوجه الروسي نحو إيجاد حلول حقيقية للكثير من القضايا الدولية والإقليمية.
وتابع: "تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن دعوة لعقد لقاءات مع أوكرانيا من أجل وقف العمليات العسكرية، ونحن مع هذه الدعوة ونؤيدها لوقف المعارك وتداعياتها، ونؤيد المواقف التي تتحدث بها روسيا في العديد من قضايا العالم الساخنة بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وأوضح أن الدعوة الروسية تحتل أهمية استثنائية في ظل ترتيبات تتعلق بوقف كل الحروب في العالم، وخلق بيئة آمنة ومستقرة، لا تعتمد على منطق الغطرسة والقوة، بل على قاعدة الاتفاقات التي يمكن أن تعقد بين الدول لوقف الحروب والنزاعات، معتبرًا أن هذه الدعوة تستند على موقف روسيا المؤثر في العالم.
وثمن المسؤول الفلسطيني، مواقف روسيا الشجاعة من القضية الفلسطينية، والوقف إلى جانب الفلسطينيين، "لا سيما الموقف الأخير الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في موسكو، بشأن استمرار دعم روسيا للقضية الفلسطينية، والعمل على وقف الجرائم والعدوان".
السفير عزت سعد السيد رئيس المجلس الأعلى المصري الروسي للعلاقات الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"سبوتنيك": طرح مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب روسيا "تطور جيد"
أمس, 16:20 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الإطار، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".
وأشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر، الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، لم نشهد وقفا حقيقيا لإطلاق النار" من جانب كييف.
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