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هل له علاقة بإسرائيل؟.. الحكومة الإيرانية تكشف نتائج التحقيق وأسباب انفجار ميناء رجائي
هل له علاقة بإسرائيل؟.. الحكومة الإيرانية تكشف نتائج التحقيق وأسباب انفجار ميناء رجائي
سبوتنيك عربي
كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية،فاطمة مهاجراني، أن انفجار ميناء "رجائي" الشهر الماضي جنوبي إيران والحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لا... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:58+0000
2025-05-12T13:58+0000
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طهران - سبوتنيك. أكدت مهاجراني، أن انفجار ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، الذي وقع الشهر الماضي، إلى جانب بعض الحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، لا علاقة لها بإسرائيل، وإنما جاءت نتيجة "إهمال بشري".وأكدت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التحقيقات الرسمية لم تثبت وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث في ميناء "الشهيد رجائي"، وبأن السلطات الإيرانية اعتقلت شخصين على خلفية التقصير الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.وبشان استجواب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، فرزانه صادق، في البرلمان الإيراني، أوضحت المسؤولة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطا بشكل ما بالحادثة، لكنه يأتي ضمن الحقوق الدستورية لمجلس الشورى في مساءلة المسؤولين عن أدائهم.وحول الاتهامات التي تربط إسرائيل بحوادث مشابهة، شددت فاطمة مهاجراني على أن "إيران لا تستبعد القضايا الأمنية في تحقيقاتها، لكنها حتى الآن لم تجد أي دليل يثبت تورط إسرائيل أو أي جهة خارجية في الانفجار الأخير".وأشارت مهاجراني إلى أن إيران تعرضت في السابق إلى عمليات إرهابية اقتصادية وعلمية، أدت إلى اغتيال عدد من خبرائها النوويين، لكن بلادها تتعامل مع هذه القضايا بحزم، وتعتمد على قدراتها الدفاعية والأمنية القوية لمنع أي تهديدات محتملة.فيما أعلنت وزارة العدل في مدينة هرمزغان، أن حصيلة الضحايا النهائية لانفجار الميناء بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 70 قتيلا، كما أفادت اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث عن اعتقال "مسؤول حكومي ومدير من القطاع الخاص" في إطار التحقيقات الجارية.
https://sarabic.ae/20250427/الدفاع-الإيرانية-تكشف-حقيقة-وجود-شحنات-عسكرية-في-ميناء-رجائي--1099935075.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

هل له علاقة بإسرائيل؟.. الحكومة الإيرانية تكشف نتائج التحقيق وأسباب انفجار ميناء رجائي

13:58 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Mahdi Nori انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران
 انفجار‌ ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Mahdi Nori
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كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية،فاطمة مهاجراني، أن انفجار ميناء "رجائي" الشهر الماضي جنوبي إيران والحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لا علاقة لها بإسرائيل وجاءت نتيجة "التسيّب البشري".
طهران - سبوتنيك. أكدت مهاجراني، أن انفجار ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، الذي وقع الشهر الماضي، إلى جانب بعض الحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، لا علاقة لها بإسرائيل، وإنما جاءت نتيجة "إهمال بشري".
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الدفاع الإيرانية تكشف حقيقة وجود شحنات عسكرية في ميناء "رجائي"
27 أبريل, 11:08 GMT
وأكدت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التحقيقات الرسمية لم تثبت وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث في ميناء "الشهيد رجائي"، وبأن السلطات الإيرانية اعتقلت شخصين على خلفية التقصير الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.
وبشان استجواب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، فرزانه صادق، في البرلمان الإيراني، أوضحت المسؤولة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطا بشكل ما بالحادثة، لكنه يأتي ضمن الحقوق الدستورية لمجلس الشورى في مساءلة المسؤولين عن أدائهم.
وقالت إن "الاستجواب يجب أن يتم وفقا لاعتبارات مهنية بعيدا عن أي استغلال سياسي، والحكومة تتعامل مع هذه القضية بشفافية تامة".
وحول الاتهامات التي تربط إسرائيل بحوادث مشابهة، شددت فاطمة مهاجراني على أن "إيران لا تستبعد القضايا الأمنية في تحقيقاتها، لكنها حتى الآن لم تجد أي دليل يثبت تورط إسرائيل أو أي جهة خارجية في الانفجار الأخير".
وأشارت مهاجراني إلى أن إيران تعرضت في السابق إلى عمليات إرهابية اقتصادية وعلمية، أدت إلى اغتيال عدد من خبرائها النوويين، لكن بلادها تتعامل مع هذه القضايا بحزم، وتعتمد على قدراتها الدفاعية والأمنية القوية لمنع أي تهديدات محتملة.

يذكر أنه في يوم 26 نيسان /أبريل الماضي وقع حادث شديد في ميناء "الشهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، وقدرت الخسائر الناجمة عن الحادث بنحو 3-5 مليارات دولار.

فيما أعلنت وزارة العدل في مدينة هرمزغان، أن حصيلة الضحايا النهائية لانفجار الميناء بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 70 قتيلا، كما أفادت اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث عن اعتقال "مسؤول حكومي ومدير من القطاع الخاص" في إطار التحقيقات الجارية.
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