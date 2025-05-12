https://sarabic.ae/20250512/هل-له-علاقة-بإسرائيل؟-الحكومة-الإيرانية-تكشف-نتائج-التحقيق-وأسباب-انفجار-ميناء-رجائي-1100443032.html

هل له علاقة بإسرائيل؟.. الحكومة الإيرانية تكشف نتائج التحقيق وأسباب انفجار ميناء رجائي

هل له علاقة بإسرائيل؟.. الحكومة الإيرانية تكشف نتائج التحقيق وأسباب انفجار ميناء رجائي

سبوتنيك عربي

كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية،فاطمة مهاجراني، أن انفجار ميناء "رجائي" الشهر الماضي جنوبي إيران والحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لا... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T13:58+0000

2025-05-12T13:58+0000

2025-05-12T13:58+0000

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طهران - سبوتنيك. أكدت مهاجراني، أن انفجار ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، الذي وقع الشهر الماضي، إلى جانب بعض الحوادث الأخرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، لا علاقة لها بإسرائيل، وإنما جاءت نتيجة "إهمال بشري".وأكدت مهاجراني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن التحقيقات الرسمية لم تثبت وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث في ميناء "الشهيد رجائي"، وبأن السلطات الإيرانية اعتقلت شخصين على خلفية التقصير الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة.وبشان استجواب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، فرزانه صادق، في البرلمان الإيراني، أوضحت المسؤولة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطا بشكل ما بالحادثة، لكنه يأتي ضمن الحقوق الدستورية لمجلس الشورى في مساءلة المسؤولين عن أدائهم.وحول الاتهامات التي تربط إسرائيل بحوادث مشابهة، شددت فاطمة مهاجراني على أن "إيران لا تستبعد القضايا الأمنية في تحقيقاتها، لكنها حتى الآن لم تجد أي دليل يثبت تورط إسرائيل أو أي جهة خارجية في الانفجار الأخير".وأشارت مهاجراني إلى أن إيران تعرضت في السابق إلى عمليات إرهابية اقتصادية وعلمية، أدت إلى اغتيال عدد من خبرائها النوويين، لكن بلادها تتعامل مع هذه القضايا بحزم، وتعتمد على قدراتها الدفاعية والأمنية القوية لمنع أي تهديدات محتملة.فيما أعلنت وزارة العدل في مدينة هرمزغان، أن حصيلة الضحايا النهائية لانفجار الميناء بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 70 قتيلا، كما أفادت اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث عن اعتقال "مسؤول حكومي ومدير من القطاع الخاص" في إطار التحقيقات الجارية.

https://sarabic.ae/20250427/الدفاع-الإيرانية-تكشف-حقيقة-وجود-شحنات-عسكرية-في-ميناء-رجائي--1099935075.html

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