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سحر الألوان بمعرض الورود الدولي في بكين
سحر الألوان بمعرض الورود الدولي في بكين
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي التقطت في معرض متخصص عُرض فيه أكثر من ألف نوع من الورود، خلال المؤتمر الدولي للورود في العاصمة الصينية بكين. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

سحر الألوان بمعرض الورود الدولي في بكين

08:31 GMT 12.05.2025
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي التقطت في معرض متخصص عُرض فيه أكثر من ألف نوع من الورود، خلال المؤتمر الدولي للورود في العاصمة الصينية بكين.
© Getty Images / VCG

يلتقط الزوار الصور في أجنحة المعرض، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

يلتقط الزوار الصور في أجنحة المعرض، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / VCG

يلتقط الزوار الصور في أجنحة المعرض، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال فعاليات مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال فعاليات مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / VCG

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال فعاليات مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / VCG

منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

رجل يقوم بترتيب منطقة العرض، التي تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

رجل يقوم بترتيب منطقة العرض، التي تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / VCG

رجل يقوم بترتيب منطقة العرض، التي تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / VCG

زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين

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