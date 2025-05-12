سحر الألوان بمعرض الورود الدولي في بكين

يلتقط الزوار الصور في أجنحة المعرض، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
يلتقط الزوار الصور في أجنحة المعرض، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال فعاليات مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال فعاليات مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
منطقة عرض تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
رجل يقوم بترتيب منطقة العرض، التي تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
رجل يقوم بترتيب منطقة العرض، التي تضم أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر الورود الدولي في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين
زوار المعرص يطلعون على أجنحته، التي تعرض أكثر من 1000 نوع من الورود من جميع أنحاء العالم، خلال المؤتمر الدولي للورود في بكين، الصين