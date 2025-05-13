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اعتقال متهم بإشعال حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني
اعتقال متهم بإشعال حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني
سبوتنيك عربي
تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن احتمال وجود صلة بين شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وثلاثة حرائق اندلعت في العاصمة لندن خلال الأيام الأخيرة. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T09:41+0000
2025-05-13T09:41+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية عن شرطة العاصمة، أن الشاب تم اعتقاله على خلفية حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين في المنزل الخاص برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الواقع في منطقة كنتيش تاون شمال لندن، حيث أسفر الحريق عن أضرار بمدخل المنزل، دون أن يسفر عن أي إصابات.وبحسب بيان صادر عن شرطة العاصمة، فإن المشتبه به محتجز حاليًا بعد توقيفه بشبهة إشعال حريق عمدًا بنية تعريض حياة الآخرين للخطر، كما أوضحت الشرطة أن توقيفه مرتبط أيضًا بحادثتين أخريين، ويجري التحقيق فيما إذا كانت تلك الحوادث مترابطة.إلى جانب الحريق الذي اندلع في منزل ستارمر، تحقق الشرطة في حريق آخر طال مركبة في مكان قريب يوم الأحد، بالإضافة إلى حريق اندلع في باب أحد المنازل في منطقة أخرى من شمال لندن، بتاريخ 8 مايو/ أيار الجاري.ووفقًا لما ورد في بيان الشرطة، فإن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في القضية نظرًا "لارتباط العقار سابقًا بشخصية عامة بارزة"، وقد أكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحرائق الثلاثة بوصفها "حرائق مشبوهة"، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الوقائع الثلاث.يذكر أن كير ستارمر يعيش حاليًا مع أسرته في مقر رئاسة الوزراء الرسمي في 10 داونينغ ستريت، وذلك منذ توليه المنصب في يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250506/إعلام-بريطانيا-تعيد-إحياء-خطط-الحرب-وسط-مخاوف-من-هجوم-محتمل-1100198744.html
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اعتقال متهم بإشعال حريق في منزل رئيس الوزراء البريطاني

09:41 GMT 13.05.2025
© AP Photoالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تجري الشرطة البريطانية تحقيقا بشأن احتمال وجود صلة بين شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وثلاثة حرائق اندلعت في العاصمة لندن خلال الأيام الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن شرطة العاصمة، أن الشاب تم اعتقاله على خلفية حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين في المنزل الخاص برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الواقع في منطقة كنتيش تاون شمال لندن، حيث أسفر الحريق عن أضرار بمدخل المنزل، دون أن يسفر عن أي إصابات.
وبحسب بيان صادر عن شرطة العاصمة، فإن المشتبه به محتجز حاليًا بعد توقيفه بشبهة إشعال حريق عمدًا بنية تعريض حياة الآخرين للخطر، كما أوضحت الشرطة أن توقيفه مرتبط أيضًا بحادثتين أخريين، ويجري التحقيق فيما إذا كانت تلك الحوادث مترابطة.
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إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
6 مايو, 07:30 GMT
إلى جانب الحريق الذي اندلع في منزل ستارمر، تحقق الشرطة في حريق آخر طال مركبة في مكان قريب يوم الأحد، بالإضافة إلى حريق اندلع في باب أحد المنازل في منطقة أخرى من شمال لندن، بتاريخ 8 مايو/ أيار الجاري.
ووفقًا لما ورد في بيان الشرطة، فإن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في القضية نظرًا "لارتباط العقار سابقًا بشخصية عامة بارزة"، وقد أكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحرائق الثلاثة بوصفها "حرائق مشبوهة"، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الوقائع الثلاث.
يذكر أن كير ستارمر يعيش حاليًا مع أسرته في مقر رئاسة الوزراء الرسمي في 10 داونينغ ستريت، وذلك منذ توليه المنصب في يوليو/ تموز الماضي.
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