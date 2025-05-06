إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
11:03 GMT
45 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: بوتين يؤكد لأوكرانيا إذا لم ترتكب حماقة في الحرب مع روسيا ستكون آمنة من السلاح النووي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250506/إعلام-بريطانيا-تعيد-إحياء-خطط-الحرب-وسط-مخاوف-من-هجوم-محتمل-1100198744.html
إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تحديث خطتها التي وضعتها منذ عشرين عاما للتعامل مع الهجمات التي قد تشنها دولة أخرى على... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T07:30+0000
2025-05-06T07:30+0000
بريطانيا
المملكة المتحدة
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076849076_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b2b2089a336a9487f77f4f74213dd174.jpg
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فقد طُلب من المسؤولين البريطانيين تحديث خطة طوارئ عمرها 20 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخطة سيتم تحديثها وسط مخاوف من أن بريطانيا ليست مستعدة للحرب.وستحدد نسخة محدثة من "خطة الدفاع عن الوطن" السرية استراتيجيةً للأيام التي تلي أي هجوم على الأراضي البريطانية من قبل قوة أجنبية معادية. وسيحدد الملف السري كيفية استجابة الحكومة لإعلان الحرب، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وخدمة البث العام، وتخزين الموارد، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".وبحسب المنشور، فإن الخطة المحدثة ستتضمن سيناريوهات للأيام الأولى التي تتعرض فيها المملكة المتحدة لهجمات صاروخية برؤوس غير نووية أو رؤوس نووية، أو تتعرض لهجمات إلكترونية. ويشار إلى أن الوثيقة على الأرجح لن تصبح متاحة للعلن.وتضيف الصحيفة أن "الخطة... ستخبر رئيس الوزراء والحكومة بكيفية إدارة الحكومة في زمن الحرب ومتى ينبغي لهم استخدام المخبأ في داونينغ ستريت أو خارج لندن".إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
https://sarabic.ae/20250425/تقارير-بريطانيا-تتراجع-عن-خطة-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-وسط-تحذيرات-من-مواجهة-مباشرة-1099872850.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076849076_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9c8b5e734d488e44b020beaab6bcf296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, المملكة المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, المملكة المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل

07:30 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في وستمنستر أبي في وسط لندن، إنجلترا 6 مايو 2023.
تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في وستمنستر أبي في وسط لندن، إنجلترا 6 مايو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تحديث خطتها التي وضعتها منذ عشرين عاما للتعامل مع الهجمات التي قد تشنها دولة أخرى على البلاد.
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فقد طُلب من المسؤولين البريطانيين تحديث خطة طوارئ عمرها 20 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخطة سيتم تحديثها وسط مخاوف من أن بريطانيا ليست مستعدة للحرب.
وستحدد نسخة محدثة من "خطة الدفاع عن الوطن" السرية استراتيجيةً للأيام التي تلي أي هجوم على الأراضي البريطانية من قبل قوة أجنبية معادية. وسيحدد الملف السري كيفية استجابة الحكومة لإعلان الحرب، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وخدمة البث العام، وتخزين الموارد، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير: بريطانيا تتراجع عن خطة إرسال قوات إلى أوكرانيا وسط تحذيرات من "مواجهة مباشرة"
25 أبريل, 03:19 GMT
وبحسب المنشور، فإن الخطة المحدثة ستتضمن سيناريوهات للأيام الأولى التي تتعرض فيها المملكة المتحدة لهجمات صاروخية برؤوس غير نووية أو رؤوس نووية، أو تتعرض لهجمات إلكترونية. ويشار إلى أن الوثيقة على الأرجح لن تصبح متاحة للعلن.
وتضيف الصحيفة أن "الخطة... ستخبر رئيس الوزراء والحكومة بكيفية إدارة الحكومة في زمن الحرب ومتى ينبغي لهم استخدام المخبأ في داونينغ ستريت أو خارج لندن".
إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن
دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала