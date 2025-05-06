https://sarabic.ae/20250506/إعلام-بريطانيا-تعيد-إحياء-خطط-الحرب-وسط-مخاوف-من-هجوم-محتمل-1100198744.html
إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تحديث خطتها التي وضعتها منذ عشرين عاما للتعامل مع الهجمات التي قد تشنها دولة أخرى على... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T07:30+0000
2025-05-06T07:30+0000
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ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فقد طُلب من المسؤولين البريطانيين تحديث خطة طوارئ عمرها 20 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخطة سيتم تحديثها وسط مخاوف من أن بريطانيا ليست مستعدة للحرب.وستحدد نسخة محدثة من "خطة الدفاع عن الوطن" السرية استراتيجيةً للأيام التي تلي أي هجوم على الأراضي البريطانية من قبل قوة أجنبية معادية. وسيحدد الملف السري كيفية استجابة الحكومة لإعلان الحرب، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وخدمة البث العام، وتخزين الموارد، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".وبحسب المنشور، فإن الخطة المحدثة ستتضمن سيناريوهات للأيام الأولى التي تتعرض فيها المملكة المتحدة لهجمات صاروخية برؤوس غير نووية أو رؤوس نووية، أو تتعرض لهجمات إلكترونية. ويشار إلى أن الوثيقة على الأرجح لن تصبح متاحة للعلن.وتضيف الصحيفة أن "الخطة... ستخبر رئيس الوزراء والحكومة بكيفية إدارة الحكومة في زمن الحرب ومتى ينبغي لهم استخدام المخبأ في داونينغ ستريت أو خارج لندن".إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن دمشق ترحب برفع العقوبات البريطانية عن 12 كيانا سوريا
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بريطانيا, المملكة المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, المملكة المتحدة, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تحديث خطتها التي وضعتها منذ عشرين عاما للتعامل مع الهجمات التي قد تشنها دولة أخرى على البلاد.
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فقد طُلب من المسؤولين البريطانيين تحديث خطة طوارئ عمرها 20 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخطة سيتم تحديثها وسط مخاوف من أن بريطانيا ليست مستعدة للحرب.
وستحدد نسخة محدثة من "خطة الدفاع عن الوطن" السرية استراتيجيةً للأيام التي تلي أي هجوم على الأراضي البريطانية من قبل قوة أجنبية معادية. وسيحدد الملف السري كيفية استجابة الحكومة لإعلان الحرب، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وخدمة البث العام، وتخزين الموارد، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".
وبحسب المنشور، فإن الخطة المحدثة ستتضمن سيناريوهات للأيام الأولى التي تتعرض فيها المملكة المتحدة لهجمات صاروخية
برؤوس غير نووية أو رؤوس نووية، أو تتعرض لهجمات إلكترونية. ويشار إلى أن الوثيقة على الأرجح لن تصبح متاحة للعلن.
وتضيف الصحيفة أن "الخطة... ستخبر رئيس الوزراء والحكومة
بكيفية إدارة الحكومة في زمن الحرب ومتى ينبغي لهم استخدام المخبأ في داونينغ ستريت أو خارج لندن".