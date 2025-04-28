https://sarabic.ae/20250428/إعلام-يكشف-أسباب-إلغاء-روبيو-وويتكوف-زيارتهما-إلى-لندن--1099956737.html

إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن

إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، عن أسباب إلغاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارتهما إلى العاصمة البريطانية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T09:36+0000

2025-04-28T09:36+0000

2025-04-28T09:36+0000

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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن روبيو وويتكوف، كانا يخططان لزيارة لندن الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، لكنهما ألغيا الزيارة بعد اعتراض كييف على عدة بنود في قائمة المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر إلى أنه كان من المقرر أن يحضر ويتكوف وروبيو سلسلة من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في لندن الأسبوع الماضي، لكنهما ألغيا الموعد بعد اعتراض مساعدي زيلينسكي على عناصر رئيسية من اقتراح التسوية الذي قدمه الأمريكيان للمفاوضين الأوكرانيين في باريس في 17 أبريل/نيسان، بحسب الصحيفة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو، لن يشارك في المحادثات المقررة في لندن بشأن أوكرانيا في 23 أبريل/نيسان. وفي أعقاب روبيو، ألغى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارته إلى لندن.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت لاحق، أن محادثات على مستوى أدنى بشأن أوكرانيا ستعقد في لندن، فيما تم تأجيل الاجتماع الوزاري. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ويتكوف قدم قائمة مقترحات لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى أوروبا وأوكرانيا خلال المفاوضات في باريس، في 17 أبريل/نيسان. وتتضمن الوثيقة وقف إطلاق نار دائم وبدء مفاوضات فورية بين كييف وموسكو.ويتضمن الاقتراح الأمريكي أيضا الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم وأراضي أربع مناطق جديدة تحت السيطرة الروسية الفعلية. وكانت القائمة أيضا تتضمن رفض أوكرانيا السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما نصت الوثيقة على رفع العقوبات المفروضة على روسيا.الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات

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https://sarabic.ae/20250425/ترامب-ويتكوف-عقد-اجتماعا-جيدا-في-روسيا-1099900397.html

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