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القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
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https://sarabic.ae/20250428/إعلام-يكشف-أسباب-إلغاء-روبيو-وويتكوف-زيارتهما-إلى-لندن--1099956737.html
إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن
إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، عن أسباب إلغاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارتهما إلى العاصمة البريطانية... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T09:36+0000
2025-04-28T09:36+0000
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن روبيو وويتكوف، كانا يخططان لزيارة لندن الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، لكنهما ألغيا الزيارة بعد اعتراض كييف على عدة بنود في قائمة المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا.وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر إلى أنه كان من المقرر أن يحضر ويتكوف وروبيو سلسلة من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في لندن الأسبوع الماضي، لكنهما ألغيا الموعد بعد اعتراض مساعدي زيلينسكي على عناصر رئيسية من اقتراح التسوية الذي قدمه الأمريكيان للمفاوضين الأوكرانيين في باريس في 17 أبريل/نيسان، بحسب الصحيفة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو، لن يشارك في المحادثات المقررة في لندن بشأن أوكرانيا في 23 أبريل/نيسان. وفي أعقاب روبيو، ألغى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارته إلى لندن.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت لاحق، أن محادثات على مستوى أدنى بشأن أوكرانيا ستعقد في لندن، فيما تم تأجيل الاجتماع الوزاري. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ويتكوف قدم قائمة مقترحات لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى أوروبا وأوكرانيا خلال المفاوضات في باريس، في 17 أبريل/نيسان. وتتضمن الوثيقة وقف إطلاق نار دائم وبدء مفاوضات فورية بين كييف وموسكو.ويتضمن الاقتراح الأمريكي أيضا الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم وأراضي أربع مناطق جديدة تحت السيطرة الروسية الفعلية. وكانت القائمة أيضا تتضمن رفض أوكرانيا السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما نصت الوثيقة على رفع العقوبات المفروضة على روسيا.الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات
https://sarabic.ae/20250427/روبيو-هذا-الأسبوع-سيكون-حاسما-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1099938719.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ماركو روبيو, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ماركو روبيو, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام يكشف أسباب إلغاء روبيو وويتكوف زيارتهما إلى لندن

09:36 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، عن أسباب إلغاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارتهما إلى العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن روبيو وويتكوف، كانا يخططان لزيارة لندن الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين، لكنهما ألغيا الزيارة بعد اعتراض كييف على عدة بنود في قائمة المقترحات الأمريكية للتسوية في أوكرانيا.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت الخبر إلى أنه كان من المقرر أن يحضر ويتكوف وروبيو سلسلة من المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين في لندن الأسبوع الماضي، لكنهما ألغيا الموعد بعد اعتراض مساعدي زيلينسكي على عناصر رئيسية من اقتراح التسوية الذي قدمه الأمريكيان للمفاوضين الأوكرانيين في باريس في 17 أبريل/نيسان، بحسب الصحيفة.

ومع ذلك، نوهت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين آخرين حضروا المفاوضات في لندن.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو، لن يشارك في المحادثات المقررة في لندن بشأن أوكرانيا في 23 أبريل/نيسان. وفي أعقاب روبيو، ألغى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، زيارته إلى لندن.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت لاحق، أن محادثات على مستوى أدنى بشأن أوكرانيا ستعقد في لندن، فيما تم تأجيل الاجتماع الوزاري.
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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ويتكوف قدم قائمة مقترحات لتسوية الأزمة الأوكرانية إلى أوروبا وأوكرانيا خلال المفاوضات في باريس، في 17 أبريل/نيسان. وتتضمن الوثيقة وقف إطلاق نار دائم وبدء مفاوضات فورية بين كييف وموسكو.
ويتضمن الاقتراح الأمريكي أيضا الاعتراف القانوني بشبه جزيرة القرم وأراضي أربع مناطق جديدة تحت السيطرة الروسية الفعلية. وكانت القائمة أيضا تتضمن رفض أوكرانيا السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كما نصت الوثيقة على رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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