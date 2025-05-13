https://sarabic.ae/20250513/حديث-ثلاثي-وابتسامات-ماسك-يلتقي-بولي-العهد-السعودي-في-قصر-اليمامة-فيديو-1100487074.html
حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو
حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات، في مشهد عكس... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:51+0000
2025-05-13T13:51+0000
2025-05-13T13:51+0000
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خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي.كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.وضم الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الرياض عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديومشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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نادي الفيديو, إيلون ماسك, إيلون موسك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, ولي العهد السعودي, ترامب, ترامب
نادي الفيديو, إيلون ماسك, إيلون موسك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, ولي العهد السعودي, ترامب, ترامب
حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات، في مشهد عكس الأجواء الودية في قصر اليمامة بالرياض.
خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي.
كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.
وضم الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الرياض عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.