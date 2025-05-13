حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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نبض افريقيا
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
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تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
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59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
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09:49 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250513/حديث-ثلاثي-وابتسامات-ماسك-يلتقي-بولي-العهد-السعودي-في-قصر-اليمامة-فيديو-1100487074.html
حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو
حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات، في مشهد عكس... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T13:51+0000
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خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي.كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.وضم الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الرياض عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديومشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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نادي الفيديو, إيلون ماسك, إيلون موسك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, ولي العهد السعودي, ترامب, ترامب
نادي الفيديو, إيلون ماسك, إيلون موسك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, ولي العهد السعودي, ترامب, ترامب

حديث ثلاثي وابتسامات.. ماسك يلتقي بولي العهد السعودي في قصر اليمامة.. فيديو

13:51 GMT 13.05.2025
© Photo / Xصورة تجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك
صورة تجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Photo / X
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات، في مشهد عكس الأجواء الودية في قصر اليمامة بالرياض.
خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، صافح ماسك ولي العهد السعودي، الذي كان واقفا إلى جانب الرئيس ترامب، في لحظة لفتت الأنظار ضمن اللقاء الرسمي.
كما دار حديث مقتضب بين ولي العهد وماسك وترامب، اختتم بابتسامات متبادلة بين الثلاثة، في مشهد عكس أجواء ودية.
وضم الوفد الأمريكي الذي وصل إلى الرياض عددا من المدعوين لحضور منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي يعقد اليوم الثلاثاء، ويجذب كبار التنفيذيين، أبرزهم إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي.
بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديو
مشهد ساحر... البرازيل تحتفل بـ"يوم الأم" بعرض جوي مذهل
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