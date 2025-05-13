https://sarabic.ae/20250513/خبير-في-الشأن-الروسي-التجنيد-الإجباري-يعبر-عن-المأزق-الذي-وصل-إليه-الجيش-الأوكراني--1100500282.html

خبير في الشأن الروسي: التجنيد الإجباري يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني

خبير في الشأن الروسي: التجنيد الإجباري يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني

سبوتنيك عربي

علق الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، على قيام سلطات كييف بالقبض على الناس في الشوارع وإجبارهم على التجنيد، قائلا إن "هذا يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T17:58+0000

2025-05-13T17:58+0000

2025-05-13T17:58+0000

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ورأى أيوب في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ما يجري على جبهات القتال يؤكد أن أوكرانيا فقدت السيطرة والمبادرة ليس فقط في المجال العسكري وإنما الاقتصادي"، مضيفا: "عندما يضحي زيلينسكي بالشعب الأوكراني من أجل مصلحته الشخصية وبقائه في الحكم هذا دليل على أنه لا يكترث لكل ما يحصل"، معتبرا أن "استعداده للتفاوض ليس حسن نية منه بقدر ما هو نتيجة للضغوط التي تتعرض لها أوكرانيا".وتعليقا على اللقاء الذي يمكن أن يجمع كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أيوب: "لا أعتقد أن هذا اللقاء يمكن أن يؤدي إلى حل هذا الصراع، وإنما يمكن (أن يؤدي إلى لك) لقاؤهما مع الرئيس ترامب الذي سيستغله لمصلحته أكثر من مصلحة أوكرانيا"، وفق قوله.ورأى أيوب أن "اعلان زيلينسكي عن استعداده للذهاب الى إسطنبول هدفه فقط إحراج الرئيس الروسي لأنه يعلم أنه لا يمكنه الذهاب، وعندها سيتم الضغط على ترامب لفرض عقوبات روسيا بحجة أنها لا تريد التفاوض"، على حد قوله.وختم أيوب أن "الأوضاع العسكرية هي التي تحدد طاولة المفاوضات"، قائلا إن "روسيا تشعر اليوم أنها هي الأفضل عسكريا ولم تتأثر بشكل كبير بالعقوبات إذا لا تزال تمتلك الورقة القوية التي تخوّلها تحديد مسار التفاوض".بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيدبوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمال

https://sarabic.ae/20250513/بوتين-سلطات-كييف-تقبض-على-الناس-مثل-الكلاب-في-الشوارع-من-أجل-التجنيد-1100487722.html

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