https://sarabic.ae/20250513/خبير-في-الشأن-الروسي-التجنيد-الإجباري-يعبر-عن-المأزق-الذي-وصل-إليه-الجيش-الأوكراني--1100500282.html
خبير في الشأن الروسي: التجنيد الإجباري يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني
خبير في الشأن الروسي: التجنيد الإجباري يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، على قيام سلطات كييف بالقبض على الناس في الشوارع وإجبارهم على التجنيد، قائلا إن "هذا يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T17:58+0000
2025-05-13T17:58+0000
2025-05-13T17:58+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b5dd25fe92b4cf95a91cacdc4e4f50fe.jpg
ورأى أيوب في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ما يجري على جبهات القتال يؤكد أن أوكرانيا فقدت السيطرة والمبادرة ليس فقط في المجال العسكري وإنما الاقتصادي"، مضيفا: "عندما يضحي زيلينسكي بالشعب الأوكراني من أجل مصلحته الشخصية وبقائه في الحكم هذا دليل على أنه لا يكترث لكل ما يحصل"، معتبرا أن "استعداده للتفاوض ليس حسن نية منه بقدر ما هو نتيجة للضغوط التي تتعرض لها أوكرانيا".وتعليقا على اللقاء الذي يمكن أن يجمع كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أيوب: "لا أعتقد أن هذا اللقاء يمكن أن يؤدي إلى حل هذا الصراع، وإنما يمكن (أن يؤدي إلى لك) لقاؤهما مع الرئيس ترامب الذي سيستغله لمصلحته أكثر من مصلحة أوكرانيا"، وفق قوله.ورأى أيوب أن "اعلان زيلينسكي عن استعداده للذهاب الى إسطنبول هدفه فقط إحراج الرئيس الروسي لأنه يعلم أنه لا يمكنه الذهاب، وعندها سيتم الضغط على ترامب لفرض عقوبات روسيا بحجة أنها لا تريد التفاوض"، على حد قوله.وختم أيوب أن "الأوضاع العسكرية هي التي تحدد طاولة المفاوضات"، قائلا إن "روسيا تشعر اليوم أنها هي الأفضل عسكريا ولم تتأثر بشكل كبير بالعقوبات إذا لا تزال تمتلك الورقة القوية التي تخوّلها تحديد مسار التفاوض".بوتين: سلطات كييف تقبض على الناس مثل الكلاب في الشوارع من أجل التجنيدبوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمال
https://sarabic.ae/20250513/بوتين-سلطات-كييف-تقبض-على-الناس-مثل-الكلاب-في-الشوارع-من-أجل-التجنيد-1100487722.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_c7f6ed5109eaf11a34bc63b7f56b38f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
خبير في الشأن الروسي: التجنيد الإجباري يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني
حصري
علق الخبير في الشأن الروسي، سمير أيوب، على قيام سلطات كييف بالقبض على الناس في الشوارع وإجبارهم على التجنيد، قائلا إن "هذا يعبر عن المأزق الذي وصل إليه الجيش الأوكراني ومن ورائه نظام كييف وزيلينسكي الذي يصر على مواصلة الصراع ليس خدمة لأوكرانيا وشعبها وإنما بناء على الأوامر الأوروبية.
ورأى أيوب في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "ما يجري على جبهات القتال يؤكد أن أوكرانيا فقدت السيطرة والمبادرة ليس فقط في المجال العسكري وإنما الاقتصادي"، مضيفا: "عندما يضحي زيلينسكي بالشعب الأوكراني من أجل مصلحته الشخصية وبقائه في الحكم هذا دليل على أنه لا يكترث لكل ما يحصل"، معتبرا أن "استعداده للتفاوض ليس حسن نية منه بقدر ما هو نتيجة للضغوط التي تتعرض لها أوكرانيا".
ومن هنا، لفت أيوب إلى أن "زيلينسكي أمام حلين إما الجلوس إلى طاولة المفاوضات والأخذ بعين الإعتبار المطالب الروسية، أو أنه يريد إبقاء هذه الحرب"، مشيرا إلى أن "نهايته ستكون على يد الشعب الأوكراني نفسه".
وتعليقا على اللقاء الذي يمكن أن يجمع كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قال أيوب: "لا أعتقد أن هذا اللقاء يمكن أن يؤدي إلى حل هذا الصراع، وإنما يمكن (أن يؤدي إلى لك) لقاؤهما مع الرئيس ترامب الذي سيستغله لمصلحته أكثر من مصلحة أوكرانيا"، وفق قوله.
ورأى أيوب أن "اعلان زيلينسكي عن استعداده للذهاب الى إسطنبول هدفه فقط إحراج الرئيس الروسي لأنه يعلم أنه لا يمكنه الذهاب، وعندها سيتم الضغط على ترامب لفرض عقوبات روسيا بحجة أنها لا تريد التفاوض"، على حد قوله.
وأكد أيوب أن "مفتاح المفاوضات حتى الآن لا يزال بيد الإدارة الأمريكية"، معتبرا أن "ترامب لو أن لديه نوايا صادقة لحل هذا النزاع كان بإمكانه الضغط على الدول الأوروبية وعلى نظام كييف، لكنه دائما يبحث عن المنفعة الشخصية ومنفعة الولايات المتحدة فقط".
وختم أيوب أن "الأوضاع العسكرية هي التي تحدد طاولة المفاوضات"، قائلا إن "روسيا تشعر اليوم أنها هي الأفضل عسكريا ولم تتأثر بشكل كبير بالعقوبات إذا لا تزال تمتلك الورقة القوية التي تخوّلها تحديد مسار التفاوض".