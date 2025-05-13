https://sarabic.ae/20250513/روبيو-يناقش-التسوية-الأوكرانية-مع-وزراء-خارجية-أوكرانيا-ودول-أوروبية-1100459378.html
روبيو يناقش التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية
روبيو يناقش التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيًا ملف التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T02:15+0000
2025-05-13T02:15+0000
2025-05-13T02:15+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة بإسطنبول في 15 مايو أيار.ولم يستبعد الرئيس بوتين، أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جانبه، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. وأوضح بيسكوف بأن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وبعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الأوكرانية بالموافقة فورا على مقترح بوتين، قال فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل في إسطنبول، للمشاركة في المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-روبيو-يمكنه-الاستمرار-في-شغل-منصبي-الخارجية-والأمن-القومي-إلى-أجل-غير-مسمى-1100163199.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روبيو يناقش التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيًا ملف التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس".
وأضاف البيان، "ناقش القادة سبل المضي قدمًا في وقف إطلاق النار وسبل تحقيق السلام في أوكرانيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة بإسطنبول في 15 مايو أيار.
ولم يستبعد الرئيس بوتين، أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جانبه، وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. وأوضح بيسكوف بأن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وبعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الأوكرانية بالموافقة فورا على مقترح بوتين، قال فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل في إسطنبول، للمشاركة في المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لتسوية الأزمة الأوكرانية.