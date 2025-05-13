سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/سوريا-تعلن-عن-خطوة-مهمة-بشأن-مواطنيها-في-السودان-1100465575.html
سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان
سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان
سبوتنيك عربي
صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بأن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T08:25+0000
2025-05-13T08:25+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100465836_0:222:2119:1414_1920x0_80_0_0_1da21fc816ef3e0c85be77fe3a3d0a13.jpg
وتابع أنه سيتم إرسال الفريق بتوجيهات من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأردف: "سيتولى الفريق الخاص متابعة أوضاع السوريين في السودان، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، لتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان".ويواجه السوريون في السودان، ظروفا إنسانية صعبة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، بينما لا يملكون القدرة على مغادرة البلاد، في حين تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم لهم.وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250509/استهداف-محطة-عطبرة-بالمسيرات-يقطع-الكهرباء-عن-شمال-السودان-1100355101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100465836_234:0:2119:1414_1920x0_80_0_0_c70e725111d1ae09e592c02eb6fcba5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان

08:25 GMT 13.05.2025
© Getty Images / Joel Carilletمخيم لاجئين سوريين
مخيم لاجئين سوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Joel Carillet
تابعنا عبر
صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بأن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين هناك في الوقت الحالي.
وتابع أنه سيتم إرسال الفريق بتوجيهات من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأردف: "سيتولى الفريق الخاص متابعة أوضاع السوريين في السودان، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، لتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان".
ويواجه السوريون في السودان، ظروفا إنسانية صعبة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، بينما لا يملكون القدرة على مغادرة البلاد، في حين تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم لهم.
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
استهداف محطة عطبرة بالمسيرات يقطع الكهرباء عن شمال السودان
9 مايو, 13:41 GMT
وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية، إضافة إلى إجبار ملايين الناس على النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала