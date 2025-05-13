https://sarabic.ae/20250513/سوريا-تعلن-عن-خطوة-مهمة-بشأن-مواطنيها-في-السودان-1100465575.html
سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان
سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان
سبوتنيك عربي
صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بأن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T08:25+0000
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وتابع أنه سيتم إرسال الفريق بتوجيهات من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأردف: "سيتولى الفريق الخاص متابعة أوضاع السوريين في السودان، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، لتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان".ويواجه السوريون في السودان، ظروفا إنسانية صعبة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، بينما لا يملكون القدرة على مغادرة البلاد، في حين تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم لهم.وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250509/استهداف-محطة-عطبرة-بالمسيرات-يقطع-الكهرباء-عن-شمال-السودان-1100355101.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
سوريا تعلن عن خطوة مهمة بشأن مواطنيها في السودان
صرح أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، بأن دمشق سترسل فريقا خاصا إلى السودان، لمتابعة وضع المواطنين السوريين الموجودين هناك في الوقت الحالي.
وتابع أنه سيتم إرسال الفريق بتوجيهات من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأردف: "سيتولى الفريق الخاص متابعة أوضاع السوريين في السودان
، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، لتقديم الدعم اللازم لهم والعمل على إجلائهم بأمان".
ويواجه السوريون في السودان، ظروفا إنسانية صعبة، خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على الغذاء والدواء، بينما لا يملكون القدرة على مغادرة البلاد، في حين تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الدعم لهم.
وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن بعض الإحصائيات غير الرسمية، تشير إلى وجود ما يقرب من 30 ألف سوري في السودان، غالبيتهم في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، التي تشهد في الآونة الأخيرة، هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع ضد مواقع الجيش والمنشآت وخاصة محطات توليد الكهرباء.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية، إضافة إلى إجبار ملايين الناس على النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.