https://sarabic.ae/20250513/هزة-أرضية-بقوة-63-درجات-قبالة-سواحل-اليونان-يشعر-بها-سكان-بيروت-ودمشق-والقاهرة-1100507118.html
هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة
هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة
سبوتنيك عربي
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T23:30+0000
2025-05-13T23:30+0000
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وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.في غضون ذلك، شعر السكان في بيروت ودمشق والقاهرة بهزات أرضية، بحسب ما أفاد به مراسلو "سبوتنيك" وشهادات محلية.في العاصمة اللبنانية بيروت، سجلت هزتان قصيرتان، فيما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.وفي العاصمة السورية دمشق، أكد سكان لسبوتنيك أنهم استيقظوا على وقع الهزة الأرضية التي أثارت القلق في صفوف الأهالي.
https://sarabic.ae/20230422/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-اليونان-1076182551.html
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اليونان, أخبار سوريا اليوم
اليونان, أخبار سوريا اليوم
هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة
23:30 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 23:47 GMT 13.05.2025)
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.
في غضون ذلك، شعر السكان في بيروت ودمشق والقاهرة بهزات أرضية، بحسب ما أفاد به مراسلو "سبوتنيك
" وشهادات محلية.
في العاصمة اللبنانية بيروت، سجلت هزتان قصيرتان، فيما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي العاصمة السورية دمشق، أكد سكان لسبوتنيك أنهم استيقظوا على وقع الهزة الأرضية التي أثارت القلق في صفوف الأهالي.