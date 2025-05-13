هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة

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مراسل "سبوتنيك": عودة الاشتباكات في أحياء العاصمة الليبية طرابلس
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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18:00 GMT
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مساحة حرة
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
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12:03 GMT
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13:00 GMT
183 د
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250513/هزة-أرضية-بقوة-63-درجات-قبالة-سواحل-اليونان-يشعر-بها-سكان-بيروت-ودمشق-والقاهرة-1100507118.html
هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة
هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة
سبوتنيك عربي
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T23:30+0000
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وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.في غضون ذلك، شعر السكان في بيروت ودمشق والقاهرة بهزات أرضية، بحسب ما أفاد به مراسلو "سبوتنيك" وشهادات محلية.في العاصمة اللبنانية بيروت، سجلت هزتان قصيرتان، فيما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.وفي العاصمة السورية دمشق، أكد سكان لسبوتنيك أنهم استيقظوا على وقع الهزة الأرضية التي أثارت القلق في صفوف الأهالي.
https://sarabic.ae/20230422/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-اليونان-1076182551.html
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اليونان, أخبار سوريا اليوم
اليونان, أخبار سوريا اليوم

هزة أرضية بقوة 6.3 درجات قبالة سواحل اليونان يشعر بها سكان بيروت ودمشق والقاهرة

23:30 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 23:47 GMT 13.05.2025)
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالا شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 83 كيلومترا.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
22 أبريل 2023, 11:09 GMT
في غضون ذلك، شعر السكان في بيروت ودمشق والقاهرة بهزات أرضية، بحسب ما أفاد به مراسلو "سبوتنيك" وشهادات محلية.
في العاصمة اللبنانية بيروت، سجلت هزتان قصيرتان، فيما رُصدت هزة خفيفة في القاهرة، وشعر بها أيضًا سكان المناطق الساحلية في شمال مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي العاصمة السورية دمشق، أكد سكان لسبوتنيك أنهم استيقظوا على وقع الهزة الأرضية التي أثارت القلق في صفوف الأهالي.
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