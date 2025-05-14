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بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
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ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
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نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
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13:00 GMT
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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باحث في العلاقات الدولية: هناك جهات دولية تغطي على الغرب... والعالم اليوم يحكمه القوي
باحث في العلاقات الدولية: هناك جهات دولية تغطي على الغرب... والعالم اليوم يحكمه القوي
سبوتنيك عربي
تحّدث الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود، عن التحقيق الاستقصائي الجديد الذي أجرته وسائل إعلام بريطانية، كشف ارتكاب عناصر من القوات الخاصة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T12:28+0000
2025-05-14T12:28+0000
تقارير سبوتنيك
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عبود أنّ "هناك جهات ومؤسسات دولية تغطي على البريطانيين والاأمريكيين وكل الغرب"، قائلاً: "لو أيّ أحد فعل ما تفعله اليوم المخابرات البريطانية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، لكنا شهدنا ثورة على مستوى المنادات بالديمقراطية وحقوق الإنسان وشيطنة هذا الطرف". وأكد أن "الكل يتحمل المسؤولية فليس هناك من فصل بين القرار السياسي والممارسات العسكرية والأمنية في أي دولة"، مشيرا إلى أن "تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ومعظم الحركات الراديكالية الإسلامية هي إنتاج المخابرات البريطانية ولاحقا المخابرات المركزية الأمريكية".كما كشف عن أننا "أصبحنا اليوم في عالم بلا قواعد يحكمه القوي والمتوحش، وليس هناك أي حقوق للشعوب والمستضعفين في العالم"، قائلاً إنّ "القوانين على الضعيف والفقراء في هذا العالم والذين صاغوا القانون الدولي، والمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية هم المنتصرون في هذه الحرب وهم يطوعون القوانين حسب رؤيتهم وأجنداتهم السياسية".وعما إذا كانت ستتم المحاسبة بعد هذا التقرير، لفت الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية إلى أن "هذا يتوقف على مدى حجم التداول الإعلامي لهذه القضية"، معتبرا أن "العالم مشغول بقضايا أهم منها زيارة ترامب إلى السعودية والخليج، وجني المليارات من الدول الخليجية، وهذا أهمّ بكثير من أن يُقتل أشخاص في أفغانستان".خبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
https://sarabic.ae/20250513/خبير-إيراني-يعلق-على-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-1100502601.html
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تقارير سبوتنيك, العالم
تقارير سبوتنيك, العالم

باحث في العلاقات الدولية: هناك جهات دولية تغطي على الغرب... والعالم اليوم يحكمه القوي

12:28 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Rahmat Gulجنود بريطانيون في أفغانستان
جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
تحّدث الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود، عن التحقيق الاستقصائي الجديد الذي أجرته وسائل إعلام بريطانية، كشف ارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية انتهاكات جسيمة خلال مهامها في أفغانستان، لافتاً إلى أنّ "الجميع يعرف ويدرك أنّ بريطانيا كانت امبراطورية استعمارية وهذه الممارسات لم تكن بعيدة عنها".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عبود أنّ "هناك جهات ومؤسسات دولية تغطي على البريطانيين والاأمريكيين وكل الغرب"، قائلاً: "لو أيّ أحد فعل ما تفعله اليوم المخابرات البريطانية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، لكنا شهدنا ثورة على مستوى المنادات بالديمقراطية وحقوق الإنسان وشيطنة هذا الطرف".
وأكد أن "الكل يتحمل المسؤولية فليس هناك من فصل بين القرار السياسي والممارسات العسكرية والأمنية في أي دولة"، مشيرا إلى أن "تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ومعظم الحركات الراديكالية الإسلامية هي إنتاج المخابرات البريطانية ولاحقا المخابرات المركزية الأمريكية".

وأضاف: "هذه الحركات نراها متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم يلتقي الرئيس الأمريكي بالرئيس المؤقت لسوريا وهو كان أحد القيادات في تنظيم القاعدة وفي جبهة النصرة لاحقا لتصبح بعدها تحرير الشام".

جنود بريطانيون في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
خبير إيراني يعلق على جرائم بريطانيا في أفغانستان
أمس, 18:42 GMT
كما كشف عن أننا "أصبحنا اليوم في عالم بلا قواعد يحكمه القوي والمتوحش، وليس هناك أي حقوق للشعوب والمستضعفين في العالم"، قائلاً إنّ "القوانين على الضعيف والفقراء في هذا العالم والذين صاغوا القانون الدولي، والمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية هم المنتصرون في هذه الحرب وهم يطوعون القوانين حسب رؤيتهم وأجنداتهم السياسية".
وعما إذا كانت ستتم المحاسبة بعد هذا التقرير، لفت الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية إلى أن "هذا يتوقف على مدى حجم التداول الإعلامي لهذه القضية"، معتبرا أن "العالم مشغول بقضايا أهم منها زيارة ترامب إلى السعودية والخليج، وجني المليارات من الدول الخليجية، وهذا أهمّ بكثير من أن يُقتل أشخاص في أفغانستان".
خبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"
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