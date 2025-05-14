https://sarabic.ae/20250514/باحث-في-العلاقات-الدولية-هناك-جهات-دولية-تغطي-على-الغرب-والعالم-اليوم-يحكمه-القوي-1100532429.html

باحث في العلاقات الدولية: هناك جهات دولية تغطي على الغرب... والعالم اليوم يحكمه القوي

باحث في العلاقات الدولية: هناك جهات دولية تغطي على الغرب... والعالم اليوم يحكمه القوي

سبوتنيك عربي

تحّدث الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود، عن التحقيق الاستقصائي الجديد الذي أجرته وسائل إعلام بريطانية، كشف ارتكاب عناصر من القوات الخاصة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T12:28+0000

2025-05-14T12:28+0000

2025-05-14T12:28+0000

تقارير سبوتنيك

العالم

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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أوضح عبود أنّ "هناك جهات ومؤسسات دولية تغطي على البريطانيين والاأمريكيين وكل الغرب"، قائلاً: "لو أيّ أحد فعل ما تفعله اليوم المخابرات البريطانية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، لكنا شهدنا ثورة على مستوى المنادات بالديمقراطية وحقوق الإنسان وشيطنة هذا الطرف". وأكد أن "الكل يتحمل المسؤولية فليس هناك من فصل بين القرار السياسي والممارسات العسكرية والأمنية في أي دولة"، مشيرا إلى أن "تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ومعظم الحركات الراديكالية الإسلامية هي إنتاج المخابرات البريطانية ولاحقا المخابرات المركزية الأمريكية".كما كشف عن أننا "أصبحنا اليوم في عالم بلا قواعد يحكمه القوي والمتوحش، وليس هناك أي حقوق للشعوب والمستضعفين في العالم"، قائلاً إنّ "القوانين على الضعيف والفقراء في هذا العالم والذين صاغوا القانون الدولي، والمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية هم المنتصرون في هذه الحرب وهم يطوعون القوانين حسب رؤيتهم وأجنداتهم السياسية".وعما إذا كانت ستتم المحاسبة بعد هذا التقرير، لفت الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية إلى أن "هذا يتوقف على مدى حجم التداول الإعلامي لهذه القضية"، معتبرا أن "العالم مشغول بقضايا أهم منها زيارة ترامب إلى السعودية والخليج، وجني المليارات من الدول الخليجية، وهذا أهمّ بكثير من أن يُقتل أشخاص في أفغانستان".خبير: عمليات القتل البريطانية في أفغانستان تظهر أن النظام الدولي قد "ألقي في سلة المهملات"

https://sarabic.ae/20250513/خبير-إيراني-يعلق-على-جرائم-بريطانيا-في-أفغانستان-1100502601.html

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