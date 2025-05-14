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بوتين يعرب عن امتنانه لقيادتي البرازيل والصين على رغبتهما في تسوية الصراع الأوكراني
بوتين يعرب عن امتنانه لقيادتي البرازيل والصين على رغبتهما في تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، معربا عن امتنانه لقيادة البرازيل والصين... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:29+0000
2025-05-14T18:29+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال توقف فني للطائرة البرازيلية الخاصة في موسكو أثناء عودتها من الصين".وأكد الرئيس لولا دا سيلفا عزمه على بذل كل ما في وسعه لدعم نجاح المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لقيادة البرازيل والصين لرغبتهما الصادقة في تقديم مساهمة بناءة في إيجاد سبل حل الصراع".وتابع البيان: "شكر الرئيس البرازيلي، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على الترحيب الحار الذي حظي به خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وفي وقت سابق، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية.وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".
https://sarabic.ae/20250510/البرازيل-تبدي-استعدادها-للتعاون-مع-الصين-ودول-أخرى-للتوسط-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1100372870.html
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روسيا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يعرب عن امتنانه لقيادتي البرازيل والصين على رغبتهما في تسوية الصراع الأوكراني

18:29 GMT 14.05.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، معربا عن امتنانه لقيادة البرازيل والصين لرغبتهما في الإسهام في تسوية الصراع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال توقف فني للطائرة البرازيلية الخاصة في موسكو أثناء عودتها من الصين".

وتابع البيان: "أعرب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن انطباعاته بعد انتهاء زيارته للصين، مع التركيز بشكل خاص على البيان الثنائي المشترك الذي تم اعتماده في بكين دعماً لمبادرة الرئيس الروسي لاستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول في 15 مايو/أيار".

وأكد الرئيس لولا دا سيلفا عزمه على بذل كل ما في وسعه لدعم نجاح المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
10 مايو, 10:24 GMT
وأضاف البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لقيادة البرازيل والصين لرغبتهما الصادقة في تقديم مساهمة بناءة في إيجاد سبل حل الصراع".
وتابع البيان: "شكر الرئيس البرازيلي، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على الترحيب الحار الذي حظي به خلال الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأوضح البيان أن رئيسي البلدين أكدا التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية بشكل شامل، والتي اكتسبت زخما جديدا من خلال المحادثات التي أجرياها في موسكو في 9 مايو/أيار.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية.
وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".
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