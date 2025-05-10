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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار
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البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:24+0000
2025-05-10T10:24+0000
أخبار البرازيل
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موسكو- سبوتنيك. وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".وتابع الرئيس البرازيلي أن بلاده تعتبر تأجيج الصراع في أوكرانيا "جنونا"، مشيرا إلى أن "أوروبا تعيد التسلح خوفًا من الحرب، وهذا جنون، والمملكة المتحدة تعيد التسلح، واليابان أيضًا".وأشاد الرئيس البرازيلي باحتفالات يوم النصر في موسكو ودعا إلى عدم السماح بعودة النازية في العالم.وفي سياق متصل، صرّح الرئيس البرازيلي بأن بلاده ليست "الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة وذات سيادة تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، لا التفوق أو التبعية".ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة
https://sarabic.ae/20230717/وزير-الخارجية-البرازيلي-بوتين-ولولا-دا-سيلفا-قد-يلتقيان-خلال-قمة-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1079132175.html
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية

10:24 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovichالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Santiago Mazzarovich
تابعنا عبر
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".

وكشف لولا دا سيلفا أنه "ناقش ملف الصراع في أوكرانيا قبل وأثناء وبعد الزيارة".

وتابع الرئيس البرازيلي أن بلاده تعتبر تأجيج الصراع في أوكرانيا "جنونا"، مشيرا إلى أن "أوروبا تعيد التسلح خوفًا من الحرب، وهذا جنون، والمملكة المتحدة تعيد التسلح، واليابان أيضًا".
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نحن ننفق تريليونات الدولارات على الأسلحة، بينما العالم بحاجة إلى إنفاقها على التعليم، والرعاية الصحية، والغذاء للمحتاجين، هذا هو العالم الذي نريد أن نبنيه.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي
وأشاد الرئيس البرازيلي باحتفالات يوم النصر في موسكو ودعا إلى عدم السماح بعودة النازية في العالم.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس البرازيلي بأن بلاده ليست "الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة وذات سيادة تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، لا التفوق أو التبعية".
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة
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