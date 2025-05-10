https://sarabic.ae/20250510/البرازيل-تبدي-استعدادها-للتعاون-مع-الصين-ودول-أخرى-للتوسط-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1100372870.html
البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:24+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".وتابع الرئيس البرازيلي أن بلاده تعتبر تأجيج الصراع في أوكرانيا "جنونا"، مشيرا إلى أن "أوروبا تعيد التسلح خوفًا من الحرب، وهذا جنون، والمملكة المتحدة تعيد التسلح، واليابان أيضًا".وأشاد الرئيس البرازيلي باحتفالات يوم النصر في موسكو ودعا إلى عدم السماح بعودة النازية في العالم.وفي سياق متصل، صرّح الرئيس البرازيلي بأن بلاده ليست "الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة وذات سيادة تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، لا التفوق أو التبعية".ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.الرئيس البرازيلي يكشف عن تعاون مع روسيا للاستفادة من تقنية المفاعلات النووية الصغيرة
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أخبار البرازيل , العالم
البرازيل تبدي استعدادها للتعاون مع الصين ودول أخرى للتوسط لحل الأزمة الأوكرانية
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين ودول أخرى، للوساطة في سبيل حل الأزمة الأوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. وقال دا سيلفا، في مؤتمر صحفي، عقب زيارته لروسيا، إن "البرازيل جزء من مجموعة دول تضم الصين ودولًا نامية تُعرف بمجموعة أصدقاء السلام، وقد قلت للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين إننا مستعدون لدعم المفاوضات إذا رغبت الدولتان المتنازعتان (روسيا وأوكرانيا) في ذلك".
وكشف لولا دا سيلفا أنه "ناقش ملف الصراع في أوكرانيا قبل وأثناء وبعد الزيارة".
وتابع الرئيس البرازيلي أن بلاده تعتبر تأجيج الصراع في أوكرانيا "جنونا"، مشيرا إلى أن "أوروبا تعيد التسلح خوفًا من الحرب، وهذا جنون، والمملكة المتحدة تعيد التسلح، واليابان أيضًا".
نحن ننفق تريليونات الدولارات على الأسلحة، بينما العالم بحاجة إلى إنفاقها على التعليم، والرعاية الصحية، والغذاء للمحتاجين، هذا هو العالم الذي نريد أن نبنيه.
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي
وأشاد الرئيس البرازيلي باحتفالات يوم النصر في موسكو ودعا إلى عدم السماح بعودة النازية في العالم.
وفي سياق متصل، صرّح الرئيس البرازيلي بأن بلاده ليست "الفناء الخلفي للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة وذات سيادة تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، لا التفوق أو التبعية".
ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى موسكو في السابع من مايو/ أيار، للمشاركة في في احتفالات الذكرى
الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.