https://sarabic.ae/20250514/سياسي-كردي-تنفيذ-قرار-حزب-العمال-بحل-نفسه-وإلقاء-السلاح-لن-يكون-سهلا-1100506861.html

سياسي كردي: تنفيذ قرار حزب العمال بحل نفسه وإلقاء السلاح لن يكون سهلا

سياسي كردي: تنفيذ قرار حزب العمال بحل نفسه وإلقاء السلاح لن يكون سهلا

سبوتنيك عربي

أكد السياسي والكاتب الكردي محمد زنكنة، أمس الثلاثاء، أن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بحل نفسه وإلقاء السلاح "لن يكون سهلا"، فيما توقع عدم مغادرة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T03:40+0000

2025-05-14T03:40+0000

2025-05-14T05:12+0000

أخبار تركيا اليوم

الكرد

حزب العمال الكردستاني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100437494_0:197:2048:1349_1920x0_80_0_0_748479cc8a965d48c8b2ad110dc4edfb.jpg

بغداد - سبوتنيك. وقال زنكنة في حديث لـ"سبوتنيك"، حول تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، إن "تنفيذ هذا القرار لن يكون سهلا، لأن هناك العديد من الأطراف ما زالت تراهن على استمرار القتال بين الجانبين الكردي والتركي".وأضاف أن "المعوقات الخارجية قد تكون موجودة أيضا ومن الممكن أن تكون هناك تأثيرات لبعض سماسرة السلاح ومن الممكن أن يستغلوا اعتراض بعض الدول لعدم القبول ببعض القادة، الذين أُلصقت بهم تهم الإرهاب وعدم قبولهم في دولهم وتشكيل تنظيم مسلح آخر يستمر في حربه مع الدولة التركية بتشجيع من بعض هذه الدول لتنشيط سوق السلاح وسوق تهريب المخدرات مرة أخرى".وحول التواجد العسكري التركي شمالي العراق، أوضح زنكنة:وأردف السياسي والكاتب الكردي: "لكن هناك خطة وهذه الخطة تبيّن أن هذه القوات التركية من الممكن أن تتغير مهمتها من قتالية إلى وجود قوات محدودة في إطار التحالف الدولي في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون وجودًا سطحيًا أو محدودًا".وتابع زنكنة: "أنا أشك في نوايا بعض أجنحة حزب العمال، التي قد لا تطبق ما جاء في رسالة السيد أوجلان (عبد الله زعيم الحزب المسجون في تركيا)، بحجة أن الرسالة قد تكون كتبت تحت تأثير الضغط أو أن السيد أوجلان، قد تقدم بالسن وليس صاحبًا لقراره ولا يملك الأهلية لاتخاذ هذا القرار وأن هناك أطراف تدخلت في إكمال هذا الموضوع وأن المسألة لا تمثل لا حزب العمال ولا السيد أوجلان".وقرر حزب العمال الكردستاني، أول أمس الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.

https://sarabic.ae/20250512/العراق-يعلق-على-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-ونزع-السلاح-1100451389.html

https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يجب-أن-يشمل-العراق-وسوريا-وأوروبا-1100450244.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, الكرد, حزب العمال الكردستاني