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https://sarabic.ae/20250514/سياسي-كردي-تنفيذ-قرار-حزب-العمال-بحل-نفسه-وإلقاء-السلاح-لن-يكون-سهلا-1100506861.html
سياسي كردي: تنفيذ قرار حزب العمال بحل نفسه وإلقاء السلاح لن يكون سهلا
سياسي كردي: تنفيذ قرار حزب العمال بحل نفسه وإلقاء السلاح لن يكون سهلا
سبوتنيك عربي
أكد السياسي والكاتب الكردي محمد زنكنة، أمس الثلاثاء، أن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بحل نفسه وإلقاء السلاح "لن يكون سهلا"، فيما توقع عدم مغادرة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T03:40+0000
2025-05-14T05:12+0000
أخبار تركيا اليوم
الكرد
حزب العمال الكردستاني
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بغداد - سبوتنيك. وقال زنكنة في حديث لـ"سبوتنيك"، حول تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، إن "تنفيذ هذا القرار لن يكون سهلا، لأن هناك العديد من الأطراف ما زالت تراهن على استمرار القتال بين الجانبين الكردي والتركي".وأضاف أن "المعوقات الخارجية قد تكون موجودة أيضا ومن الممكن أن تكون هناك تأثيرات لبعض سماسرة السلاح ومن الممكن أن يستغلوا اعتراض بعض الدول لعدم القبول ببعض القادة، الذين أُلصقت بهم تهم الإرهاب وعدم قبولهم في دولهم وتشكيل تنظيم مسلح آخر يستمر في حربه مع الدولة التركية بتشجيع من بعض هذه الدول لتنشيط سوق السلاح وسوق تهريب المخدرات مرة أخرى".وحول التواجد العسكري التركي شمالي العراق، أوضح زنكنة:وأردف السياسي والكاتب الكردي: "لكن هناك خطة وهذه الخطة تبيّن أن هذه القوات التركية من الممكن أن تتغير مهمتها من قتالية إلى وجود قوات محدودة في إطار التحالف الدولي في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون وجودًا سطحيًا أو محدودًا".وتابع زنكنة: "أنا أشك في نوايا بعض أجنحة حزب العمال، التي قد لا تطبق ما جاء في رسالة السيد أوجلان (عبد الله زعيم الحزب المسجون في تركيا)، بحجة أن الرسالة قد تكون كتبت تحت تأثير الضغط أو أن السيد أوجلان، قد تقدم بالسن وليس صاحبًا لقراره ولا يملك الأهلية لاتخاذ هذا القرار وأن هناك أطراف تدخلت في إكمال هذا الموضوع وأن المسألة لا تمثل لا حزب العمال ولا السيد أوجلان".وقرر حزب العمال الكردستاني، أول أمس الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
https://sarabic.ae/20250512/العراق-يعلق-على-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-ونزع-السلاح-1100451389.html
https://sarabic.ae/20250512/أردوغان-قرار-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يجب-أن-يشمل-العراق-وسوريا-وأوروبا-1100450244.html
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أخبار تركيا اليوم, الكرد, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, الكرد, حزب العمال الكردستاني

سياسي كردي: تنفيذ قرار حزب العمال بحل نفسه وإلقاء السلاح لن يكون سهلا

03:40 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 05:12 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Andrew Medichini حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
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أكد السياسي والكاتب الكردي محمد زنكنة، أمس الثلاثاء، أن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بحل نفسه وإلقاء السلاح "لن يكون سهلا"، فيما توقع عدم مغادرة تركيا لقواعدها ومواقعها العسكرية شمالي العراق، على حد قوله.
بغداد - سبوتنيك. وقال زنكنة في حديث لـ"سبوتنيك"، حول تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح، إن "تنفيذ هذا القرار لن يكون سهلا، لأن هناك العديد من الأطراف ما زالت تراهن على استمرار القتال بين الجانبين الكردي والتركي".
وأضاف أن "المعوقات الخارجية قد تكون موجودة أيضا ومن الممكن أن تكون هناك تأثيرات لبعض سماسرة السلاح ومن الممكن أن يستغلوا اعتراض بعض الدول لعدم القبول ببعض القادة، الذين أُلصقت بهم تهم الإرهاب وعدم قبولهم في دولهم وتشكيل تنظيم مسلح آخر يستمر في حربه مع الدولة التركية بتشجيع من بعض هذه الدول لتنشيط سوق السلاح وسوق تهريب المخدرات مرة أخرى".
حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
العراق يعلق على قرار حل حزب العمال الكردستاني ونزع السلاح
12 مايو, 18:09 GMT
وحول التواجد العسكري التركي شمالي العراق، أوضح زنكنة:

لا أعتقد أن تركيا ستخرج بهذه السهولة من المواقع العسكرية في داخل إقليم كردستان، لأنها مرتبطة بالاتفاق بينها وبين الحكومة العراقية، الحكومة العراقية لا حول لها ولا قوة، ولذلك هذه المسألة ممكن أن تأخذ منحى آخر أو جولة أخرى من المباحثات.

وأردف السياسي والكاتب الكردي: "لكن هناك خطة وهذه الخطة تبيّن أن هذه القوات التركية من الممكن أن تتغير مهمتها من قتالية إلى وجود قوات محدودة في إطار التحالف الدولي في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يكون وجودًا سطحيًا أو محدودًا".
وتابع زنكنة: "أنا أشك في نوايا بعض أجنحة حزب العمال، التي قد لا تطبق ما جاء في رسالة السيد أوجلان (عبد الله زعيم الحزب المسجون في تركيا)، بحجة أن الرسالة قد تكون كتبت تحت تأثير الضغط أو أن السيد أوجلان، قد تقدم بالسن وليس صاحبًا لقراره ولا يملك الأهلية لاتخاذ هذا القرار وأن هناك أطراف تدخلت في إكمال هذا الموضوع وأن المسألة لا تمثل لا حزب العمال ولا السيد أوجلان".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أردوغان: قرار حل حزب العمال الكردستاني يجب أن يشمل العراق وسوريا وأوروبا
12 مايو, 17:15 GMT
وقرر حزب العمال الكردستاني، أول أمس الاثنين، حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد نزاع دام 40 عامًا مع تركيا.
وذكر حزب العمال الكردستاني، في بيان، أن "الحزب قرر حل الهيكل التنظيمي له وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح، وإنهاء الأنشطة التي كانت تمارس باسم حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الحزب يرى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".
ويأتي قرار حزب العمال الكردستاني استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان، التي أطلقها في فبراير/ شباط الماضي، بنزع السلاح.
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