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توجيه جديد من السيسي بشأن الذكاء الاصطناعي في مصر
توجيه جديد من السيسي بشأن الذكاء الاصطناعي في مصر
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جديدا بشأن تقنية "الذكاء الاصطناعي". 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T14:25+0000
2025-05-15T14:25+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
العالم العربي
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ووجه السيسي، أمس الأربعاء، الحكومة المصرية بدراسة إمكانية إدراج مادة الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية ضمن المناهج التعليمية.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي استعرض خلاله أبرز المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة على مختلف المستويات العمرية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.كما اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أهمية توفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز الاكتفاء المحلي وزيادة الصادرات.وفي السياق نفسه، وجّه السيسي باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وتوسيع مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، مع التركيز على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطبية.
https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-العرب--1100526791.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار مصر الآن

توجيه جديد من السيسي بشأن الذكاء الاصطناعي في مصر

14:25 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Vasily Fedosenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Vasily Fedosenko
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جديدا بشأن تقنية "الذكاء الاصطناعي".
ووجه السيسي، أمس الأربعاء، الحكومة المصرية بدراسة إمكانية إدراج مادة الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية ضمن المناهج التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي استعرض خلاله أبرز المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة على مختلف المستويات العمرية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
أمس, 12:14 GMT
كما اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على أهمية توفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز الاكتفاء المحلي وزيادة الصادرات.
وفي السياق نفسه، وجّه السيسي باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وتوسيع مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، مع التركيز على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطبية.
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