https://sarabic.ae/20250515/جندي-أمريكي-سابق-يكشف-عن-كوارث-نفذتها-قوات-بلاده-في-العراق--1100561394.html
جندي أمريكي سابق يكشف عن كوارث نفذتها قوات بلاده في العراق
جندي أمريكي سابق يكشف عن كوارث نفذتها قوات بلاده في العراق
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة حصرية مع أحد الجنود السابقين المخضرمين في سلاح الجو الأمريكي، والذي خدم في يوغوسلافيا والعراق، حيث كشف عن طريقة استخدام المتعاقدين... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T10:45+0000
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وقال الجندي الذي تركز عمله بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والدعم لدى الجيش الأمريكي، والذي رفض الكشف عن هويته: إن من أكثر القضايا التي كانت تقلقه في قضية انتشار الجيش الأمريكي "هو أنني رأيت العقود والمال. ما كان يقلقني أكثر هو عدم وجود مسؤولية عن الإمدادات والمعدات عند شرائها. كم الهدر الذي كان يسببه ذلك، كان هذا من مسؤوليتي"، مضيفا أنه، عندما ترسل الحكومة الأمريكية الجيش إلى مكان ما "يكون هناك في كثير من الأحيان نقص في الفهم، لثقافة وتاريخ منطقة معينة، مما يتيح حلولًا سريعة، كما تعلمون، دون اتباع نهج شامل ودقيق.وأوضح الجندي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد قانون موحد للقضاء العسكري، يخضع له العسكريون، ولكن في فترة ما لم يكن المتعاقدون خاضعين له، وهنا ظهرت المشكلات التأديبية، وهذا ما زاد من تشديد الإجراءات قليلًا. لذا، أعتقد أن هذا كان مثالًا رأيته. أحيانًا بعض شركات الدفاع الكبرى، وهنا لا أتحدث عن الشركات التي تعمل في بلد ما، مثل الشركات اليت عملت في العراقي. حتى الشركات متعددة الجنسيات الأكبر حجمًا، مثل شركات الدفاع الأمريكية، تواجه بالفعل مخاوف مالية كبيرة، مع بعض المبالغة في الأسعار. تُشترى الأشياء وتُنفذ بسرعة، لذا لا يتوفر لديك الوقت الكافي للتفاوض وكل هذه الخطوات لأن القادة الميدانيين يريدون الحصول على المنتجات بسرعة".
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العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش الأمريكي
العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش الأمريكي
جندي أمريكي سابق يكشف عن كوارث نفذتها قوات بلاده في العراق
حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة حصرية مع أحد الجنود السابقين المخضرمين في سلاح الجو الأمريكي، والذي خدم في يوغوسلافيا والعراق، حيث كشف عن طريقة استخدام المتعاقدين لتنفيذ المهمات العسكرية.
وقال الجندي الذي تركز عمله بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والدعم لدى الجيش الأمريكي، والذي رفض الكشف عن هويته: إن من أكثر القضايا التي كانت تقلقه في قضية انتشار الجيش الأمريكي "هو أنني رأيت العقود والمال. ما كان يقلقني أكثر هو عدم وجود مسؤولية عن الإمدادات والمعدات عند شرائها. كم الهدر الذي كان يسببه ذلك، كان هذا من مسؤوليتي"، مضيفا أنه، عندما ترسل الحكومة الأمريكية الجيش إلى مكان ما "يكون هناك في كثير من الأحيان نقص في الفهم، لثقافة وتاريخ منطقة معينة، مما يتيح حلولًا سريعة، كما تعلمون، دون اتباع نهج شامل ودقيق.
وأضاف الجندي: "أعتقد أنه عندما تكون في الخارج، ويكون هناك الكثير من عمليات تبديل المواد، يدخل الناس ويخرجون من المسرح، يكون هناك الكثير من عمليات شراء الأشياء نفسها، وهذا على مستوى تكتيكي... ولكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، مع المقاولين الكبار، ما رأيته خلال فترة عملي كان هناك استخدام مكثف جدًا لمتعاقدي الدفاع وموظفيهم، بدلًا مما كان يفعله أفراد الجيش الأمريكي. لذا، كان لديكم الكثير من ذلك... على الرغم من أن المساءلة مع الأفراد كانت تفرض على العسكريين عندما يكونون متعاقدين، عندما يعملون لدى شركة، تختلف عن من يرتدي الزي العسكري، أي المجندين والضباط".
وأعطى الجندي مثلا على ذلك، ما حدث في العراق، وقال: "في العراق، ربما تتذكرون في الأخبار عندما شاهدتم بعض الحوادث مع الأفراد الذين كانوا يطلقون النار بشكل مباشر على بعض الأشخاص، الذين كانوا مدنيين. وبعد أن كشفتم الحقيقة، لم يكونوا (الذين اطلقوا النار) أفرادًا عسكريين أمريكيين. في كثير من الأحيان كانوا متعاقدين. لكن في الميدان، لا يمكنك التمييز حقا من هم، لكنك تستطيع تمييزهم من لباسهم والأسلحة التي يحملونها".
وأوضح الجندي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد قانون موحد للقضاء العسكري، يخضع له العسكريون، ولكن في فترة ما لم يكن المتعاقدون خاضعين له، وهنا ظهرت المشكلات التأديبية، وهذا ما زاد من تشديد الإجراءات قليلًا. لذا، أعتقد أن هذا كان مثالًا رأيته. أحيانًا بعض شركات الدفاع الكبرى، وهنا لا أتحدث عن الشركات التي تعمل في بلد ما، مثل الشركات اليت عملت في العراقي. حتى الشركات متعددة الجنسيات الأكبر حجمًا، مثل شركات الدفاع الأمريكية، تواجه بالفعل مخاوف مالية كبيرة، مع بعض المبالغة في الأسعار. تُشترى الأشياء وتُنفذ بسرعة، لذا لا يتوفر لديك الوقت الكافي للتفاوض وكل هذه الخطوات لأن القادة الميدانيين يريدون الحصول على المنتجات بسرعة".