https://sarabic.ae/20250515/جندي-أمريكي-سابق-يكشف-عن-كوارث-نفذتها-قوات-بلاده-في-العراق--1100561394.html

جندي أمريكي سابق يكشف عن كوارث نفذتها قوات بلاده في العراق

جندي أمريكي سابق يكشف عن كوارث نفذتها قوات بلاده في العراق

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة حصرية مع أحد الجنود السابقين المخضرمين في سلاح الجو الأمريكي، والذي خدم في يوغوسلافيا والعراق، حيث كشف عن طريقة استخدام المتعاقدين... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T10:45+0000

2025-05-15T10:45+0000

2025-05-15T10:45+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العراق

أخبار العراق اليوم

الجيش الأمريكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100563205_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_d8ad1eeed47ee85b52dac071b004d3c1.jpg

وقال الجندي الذي تركز عمله بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والدعم لدى الجيش الأمريكي، والذي رفض الكشف عن هويته: إن من أكثر القضايا التي كانت تقلقه في قضية انتشار الجيش الأمريكي "هو أنني رأيت العقود والمال. ما كان يقلقني أكثر هو عدم وجود مسؤولية عن الإمدادات والمعدات عند شرائها. كم الهدر الذي كان يسببه ذلك، كان هذا من مسؤوليتي"، مضيفا أنه، عندما ترسل الحكومة الأمريكية الجيش إلى مكان ما "يكون هناك في كثير من الأحيان نقص في الفهم، لثقافة وتاريخ منطقة معينة، مما يتيح حلولًا سريعة، كما تعلمون، دون اتباع نهج شامل ودقيق.وأوضح الجندي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، يوجد قانون موحد للقضاء العسكري، يخضع له العسكريون، ولكن في فترة ما لم يكن المتعاقدون خاضعين له، وهنا ظهرت المشكلات التأديبية، وهذا ما زاد من تشديد الإجراءات قليلًا. لذا، أعتقد أن هذا كان مثالًا رأيته. أحيانًا بعض شركات الدفاع الكبرى، وهنا لا أتحدث عن الشركات التي تعمل في بلد ما، مثل الشركات اليت عملت في العراقي. حتى الشركات متعددة الجنسيات الأكبر حجمًا، مثل شركات الدفاع الأمريكية، تواجه بالفعل مخاوف مالية كبيرة، مع بعض المبالغة في الأسعار. تُشترى الأشياء وتُنفذ بسرعة، لذا لا يتوفر لديك الوقت الكافي للتفاوض وكل هذه الخطوات لأن القادة الميدانيين يريدون الحصول على المنتجات بسرعة".

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش الأمريكي