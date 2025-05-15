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"حماس": نتنياهو يريد حربا بلا نهاية ويواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري
"حماس": نتنياهو يريد حربا بلا نهاية ويواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري"، مؤكدةً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكترث لمصير أسراه ويريد... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T09:42+0000
2025-05-15T09:42+0000
غزة
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وقالت "حماس"، في بيان لها: "في الوقت الذي تبذل فيه الأطراف الوسيطة جهوداً حثيثة لإعادة المسار التفاوضي إلى سكّته الصحيحة، يقابل الاحتلال هذه المساعي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، عبر القصف الجماعي، وفرض المزيد من المعاناة، في محاولة يائسة لفرض شروطه تحت النار".وأضاف البيان أن "إصرار حكومة نتنياهو على التفاوض دون وقف العدوان، وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء، يكشف جوهر العقلية الإجرامية لهذا الكيان، التي ترى في التهدئة مجرّد أداة لشراء الوقت وإعادة استئناف الحرب"، مشيرة إلى أن العالم يريد أن يرى وقفاً للحرب في نهاية المطاف.وأوضحت حماس أن "نتنياهو أثبت بعقليته المهووسة بالقتل والدمار، أنه يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم بأسره، مؤكدة أن هدف العملية التفاوضية واضح وثابت، وهو وقف العدوان، وإنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250515/صحة-غزة-تعلن-خروج-المستشفى-الأوروبي-عن-الخدمة-بعد-القصف-الإسرائيلي-الأخير-1100557081.html
https://sarabic.ae/20250515/الرئيس-الفلسطيني-يصف-ما-يجري-في-غزة-بأنه-أبشع-من-جرائم-الحرب-العالمية-الثانية-1100552235.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس": نتنياهو يريد حربا بلا نهاية ويواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري

09:42 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Leo Correaانفجار شمالي قطاع غزة
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أن "إسرائيل تواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري"، مؤكدةً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يكترث لمصير أسراه ويريد حربًا بلا نهاية.
وقالت "حماس"، في بيان لها: "في الوقت الذي تبذل فيه الأطراف الوسيطة جهوداً حثيثة لإعادة المسار التفاوضي إلى سكّته الصحيحة، يقابل الاحتلال هذه المساعي بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، عبر القصف الجماعي، وفرض المزيد من المعاناة، في محاولة يائسة لفرض شروطه تحت النار".
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وأضاف البيان أن "إصرار حكومة نتنياهو على التفاوض دون وقف العدوان، وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء، يكشف جوهر العقلية الإجرامية لهذا الكيان، التي ترى في التهدئة مجرّد أداة لشراء الوقت وإعادة استئناف الحرب"، مشيرة إلى أن العالم يريد أن يرى وقفاً للحرب في نهاية المطاف.
وأوضحت حماس أن "نتنياهو أثبت بعقليته المهووسة بالقتل والدمار، أنه يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم بأسره، مؤكدة أن هدف العملية التفاوضية واضح وثابت، وهو وقف العدوان، وإنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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