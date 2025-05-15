https://sarabic.ae/20250515/الرئيس-الفلسطيني-يصف-ما-يجري-في-غزة-بأنه-أبشع-من-جرائم-الحرب-العالمية-الثانية-1100552235.html
الرئيس الفلسطيني يصف ما يجري في غزة بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية"
الرئيس الفلسطيني يصف ما يجري في غزة بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف القتال في قطاع غزة، واصفا ما يجري هناك بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية" 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T05:50+0000
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وقال عباس، خلال افتتاح المركز الاستشاري للسرطان في رام الله، إن "إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل ومن يقول غير ذلك، يريد أن يدمر البلد"، مشددا على أن الدولة الفلسطينية فقط هي من سيحكم قطاع غزة وأنها جاهزة لتسلم الحكم فورا. وأكد رفض الشعب الفلسطيني لمشاريع التهجير القسري أو الطوعي، مشددا على "تمسك أهالي غزة والضفة الغربية بأرضهم رغم التجارب المريرة التي يعيشونها تحت القصف والدمار اليومي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وأضاف"هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح وهذا من غير المعقول، وهناك 80 أو 90 أسرة في قطاع غزة لم تعد موجودة، أي أنها شطبت بشكل كامل من السجل المدني، يجب أن يعرف ذلك العالم، وأن يقف القتال".وحمل الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة، قائلا: "لو أراد الأمريكيون لأوقفوا المجازر، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب هربا من المحاكمة".وطالب عباس بوقف إطلاق النار فورا وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء مشروع التهجير بشكل نهائي، وإعادة حكم الدولة الفلسطينية لغزة كاملة، مع رفض أي تدخلات خارجية.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الإثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20250515/رئيس-وزراء-قطر-إسرائيل-ترسل-إشارة-مفادها-أنها-غير-مهتمة-بالتفاوض-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1100549777.html
https://sarabic.ae/20250514/تقرير-نتنياهو-يتمسك-بـخطة-ويتكوف-ويرفض-المرونة-في-التفاوض-بشأن-إنهاء-حرب-غزة-1100545980.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, محمود عباس, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, محمود عباس, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يصف ما يجري في غزة بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية"
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة وقف القتال في قطاع غزة، واصفا ما يجري هناك بأنه "أبشع من جرائم الحرب العالمية الثانية"
وقال عباس، خلال افتتاح المركز الاستشاري للسرطان في رام الله، إن "إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل ومن يقول غير ذلك، يريد أن يدمر البلد"، مشددا على أن الدولة الفلسطينية فقط هي من سيحكم قطاع غزة وأنها جاهزة لتسلم الحكم فورا.
وأكد رفض الشعب الفلسطيني لمشاريع التهجير القسري أو الطوعي، مشددا على "تمسك أهالي غزة والضفة الغربية بأرضهم رغم التجارب المريرة التي يعيشونها تحت القصف والدمار اليومي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية - وفا.
وأضاف"هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح وهذا من غير المعقول، وهناك 80 أو 90 أسرة في قطاع غزة لم تعد موجودة، أي أنها شطبت بشكل كامل من السجل المدني، يجب أن يعرف ذلك العالم، وأن يقف القتال".
وتابع عباس: "جربوا كل شيء وفشلوا، والآن يحاولون فرض التهجير، لكن شعبنا رفض وسيرفض"، مشيدا بالموقف العربي الموحد الرافض لاستقبال أي مهجرين فلسطينيين.
وحمل الرئيس الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة، قائلا: "لو أراد الأمريكيون لأوقفوا المجازر، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب هربا من المحاكمة".
وطالب عباس بوقف إطلاق النار فورا وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية
، وإنهاء مشروع التهجير بشكل نهائي، وإعادة حكم الدولة الفلسطينية لغزة كاملة، مع رفض أي تدخلات خارجية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الإثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي
، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.
يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.
كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.