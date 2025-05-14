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تقرير: نتنياهو يتمسك بـ"خطة ويتكوف" ويرفض المرونة في التفاوض بشأن إنهاء حرب غزة
تقرير: نتنياهو يتمسك بـ"خطة ويتكوف" ويرفض المرونة في التفاوض بشأن إنهاء حرب غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشان صفقة تبادل... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T19:41+0000
2025-05-14T19:41+0000
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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو يرى أن خطة ويتكوف هي الخطة الوحيدة المطروحة حاليا، وأن على أساسها ستكون إسرائيل مستعدة لبحث شروط إنهاء الحرب، وذلك فقط بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابينت".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل أبدت استعدادها لتأخير التوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة حال وجود تقدم في المفاوضات مع حركة "حماس".وأشارت إلى أن إسرائيل تصر على خطة "ويتكوف" التي تم التوصل إليها قبل شهرين ونصف، والتي تتمثل في إطلاق حركة حماس سراح عشرة أسرى أحياء ونصف الأسرى القتلى، كشرط للدخول في مفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في غزة.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أول أمس الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.وأعلن نتنياهو، أن قواته ستدخل غزة "بكامل قوتها"، خلال الأيام المقبلة، بعد أن استأنفت عملياتها العسكرية إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.وبدأت الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 شخصًا. وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة، أودت بحياة 52,908 أشخاص، على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.كما استهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية في القطاع، فدمرت طرقًا ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، بحجة استخدام "حماس" لهذه المواقع كغطاء لعملياتها.ومن جانبه، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "بصفتي زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، أؤكد أن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تُنسى"، مضيفًا أن ممرضة وصفت له المشهد، قائلة: "الأطفال يصرخون ونحن ننزع القماش المحترق عن جلودهم".واتهم فليتشر، مجلس الأمن الدولي، بالتقاعس عن أداء واجبه، قائلًا: "بالنسبة لأولئك الذين لن ينجوا مما نخشاه قادم، أمام أعيننا، لن يكون هناك عزاء في أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا على ما جرى".واختتم بالقول: "لكنها ستحاسبنا، وإذا لم نكن قد بذلنا جهدًا جادًا وفعلنا كل ما بوسعنا، فيجب أن نخشى هذا الحكم".
https://sarabic.ae/20250514/طحن-البقوليات-بدلا-من-الدقيق-لصنع-الخبز-ومواجهة-أزمة-الجوع-في-قطاع-غزة-1100481635.html
https://sarabic.ae/20250513/مقترح-ويتكوف-الجديد-ما-إمكانية-قبوله-وهل-ينجح-في-وقف-الحرب-على-غزة-1100497675.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

تقرير: نتنياهو يتمسك بـ"خطة ويتكوف" ويرفض المرونة في التفاوض بشأن إنهاء حرب غزة

19:41 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشان صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو يرى أن خطة ويتكوف هي الخطة الوحيدة المطروحة حاليا، وأن على أساسها ستكون إسرائيل مستعدة لبحث شروط إنهاء الحرب، وذلك فقط بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابينت".
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
طحن البقوليات بدلا من الدقيق لصنع الخبز ومواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة
12:00 GMT
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل أبدت استعدادها لتأخير التوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة حال وجود تقدم في المفاوضات مع حركة "حماس".
وأشارت إلى أن إسرائيل تصر على خطة "ويتكوف" التي تم التوصل إليها قبل شهرين ونصف، والتي تتمثل في إطلاق حركة حماس سراح عشرة أسرى أحياء ونصف الأسرى القتلى، كشرط للدخول في مفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في غزة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أول أمس الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.
وتواصلت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، يوم أمس الثلاثاء، حيث أفادت فرق الإنقاذ أن غارة قرب مستشفى جنوبي القطاع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا.
وأعلن نتنياهو، أن قواته ستدخل غزة "بكامل قوتها"، خلال الأيام المقبلة، بعد أن استأنفت عملياتها العسكرية إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.
وبدأت الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 شخصًا. وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة، أودت بحياة 52,908 أشخاص، على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مقترح ويتكوف الجديد.. ما إمكانية قبوله وهل ينجح في وقف الحرب على غزة؟
أمس, 17:04 GMT
كما استهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية في القطاع، فدمرت طرقًا ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، بحجة استخدام "حماس" لهذه المواقع كغطاء لعملياتها.
ومن جانبه، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "بصفتي زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، أؤكد أن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تُنسى"، مضيفًا أن ممرضة وصفت له المشهد، قائلة: "الأطفال يصرخون ونحن ننزع القماش المحترق عن جلودهم".
واتهم فليتشر، مجلس الأمن الدولي، بالتقاعس عن أداء واجبه، قائلًا: "بالنسبة لأولئك الذين لن ينجوا مما نخشاه قادم، أمام أعيننا، لن يكون هناك عزاء في أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا على ما جرى".
واختتم بالقول: "لكنها ستحاسبنا، وإذا لم نكن قد بذلنا جهدًا جادًا وفعلنا كل ما بوسعنا، فيجب أن نخشى هذا الحكم".
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