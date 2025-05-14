https://sarabic.ae/20250514/تقرير-نتنياهو-يتمسك-بـخطة-ويتكوف-ويرفض-المرونة-في-التفاوض-بشأن-إنهاء-حرب-غزة-1100545980.html

تقرير: نتنياهو يتمسك بـ"خطة ويتكوف" ويرفض المرونة في التفاوض بشأن إنهاء حرب غزة

تقرير: نتنياهو يتمسك بـ"خطة ويتكوف" ويرفض المرونة في التفاوض بشأن إنهاء حرب غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشان صفقة تبادل... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T19:41+0000

2025-05-14T19:41+0000

2025-05-14T19:41+0000

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وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو يرى أن خطة ويتكوف هي الخطة الوحيدة المطروحة حاليا، وأن على أساسها ستكون إسرائيل مستعدة لبحث شروط إنهاء الحرب، وذلك فقط بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددها المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر "الكابينت".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل أبدت استعدادها لتأخير التوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة حال وجود تقدم في المفاوضات مع حركة "حماس".وأشارت إلى أن إسرائيل تصر على خطة "ويتكوف" التي تم التوصل إليها قبل شهرين ونصف، والتي تتمثل في إطلاق حركة حماس سراح عشرة أسرى أحياء ونصف الأسرى القتلى، كشرط للدخول في مفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة 45 يوما في غزة.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أول أمس الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.وأعلن نتنياهو، أن قواته ستدخل غزة "بكامل قوتها"، خلال الأيام المقبلة، بعد أن استأنفت عملياتها العسكرية إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.وبدأت الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 شخصًا. وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة، أودت بحياة 52,908 أشخاص، على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.كما استهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية في القطاع، فدمرت طرقًا ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، بحجة استخدام "حماس" لهذه المواقع كغطاء لعملياتها.ومن جانبه، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "بصفتي زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، أؤكد أن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تُنسى"، مضيفًا أن ممرضة وصفت له المشهد، قائلة: "الأطفال يصرخون ونحن ننزع القماش المحترق عن جلودهم".واتهم فليتشر، مجلس الأمن الدولي، بالتقاعس عن أداء واجبه، قائلًا: "بالنسبة لأولئك الذين لن ينجوا مما نخشاه قادم، أمام أعيننا، لن يكون هناك عزاء في أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا على ما جرى".واختتم بالقول: "لكنها ستحاسبنا، وإذا لم نكن قد بذلنا جهدًا جادًا وفعلنا كل ما بوسعنا، فيجب أن نخشى هذا الحكم".

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