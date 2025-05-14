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مؤسسة غزة الإنسانية: بدء توزيع المساعدات في غزة قبل نهاية الشهر الجاري
مؤسسة غزة الإنسانية: بدء توزيع المساعدات في غزة قبل نهاية الشهر الجاري
سبوتنيك عربي
أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستبدأ توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T22:02+0000
2025-05-14T22:05+0000
غزة
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وقالت المنظمة في بيان: "مؤسسة غزة الإنسانية تعلن اليوم أنها ستطلق عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية الشهر".وأضافت المنظمة أنها طلبت أيضًا من إسرائيل تأمين نقاط التوزيع في شمال القطاع الفلسطيني.وكتب جيك وود المدير التنفيذي للمؤسسة، في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية:وأضاف "تطلب المؤسسة مع فائق الاحترام من قوات الدفاع الإسرائيلية تحديد مواقع كافية في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة لتديرها المؤسسة، على أن تكون قابلة للتشغيل في غضون ثلاثين يوما".وطلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق ما يكفي من مساعدات "باستخدام الطرق القائمة" حتى تصبح البنية التحتية لتوزيع المساعدات الخاصة بالمؤسسة جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وقال إن هذا ضروري "لتخفيف الضغط الإنساني المستمر، وكذلك تقليص الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من عملنا".وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته، كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.
https://sarabic.ae/20250514/قيادي-في-حماس-منفتحون-مع-الوسطاء-على-أي-مقترح-ينهي-الحرب-ويدخل-المساعدات-إلى-غزة----1100519204.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مؤسسة غزة الإنسانية: بدء توزيع المساعدات في غزة قبل نهاية الشهر الجاري

22:02 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 22:05 GMT 14.05.2025)
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستبدأ توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، في ظل الحصار المفروض على المساعدات منذ مارس.
وقالت المنظمة في بيان: "مؤسسة غزة الإنسانية تعلن اليوم أنها ستطلق عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية الشهر".
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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10:28 GMT
وأضافت المنظمة أنها طلبت أيضًا من إسرائيل تأمين نقاط التوزيع في شمال القطاع الفلسطيني.
وكتب جيك وود المدير التنفيذي للمؤسسة، في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية:
"تؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل في نهاية المطاف جميع السكان المدنيين في غزة".
وأضاف "تطلب المؤسسة مع فائق الاحترام من قوات الدفاع الإسرائيلية تحديد مواقع كافية في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة لتديرها المؤسسة، على أن تكون قابلة للتشغيل في غضون ثلاثين يوما".
وطلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق ما يكفي من مساعدات "باستخدام الطرق القائمة" حتى تصبح البنية التحتية لتوزيع المساعدات الخاصة بالمؤسسة جاهزة للعمل بكامل طاقتها، وقال إن هذا ضروري "لتخفيف الضغط الإنساني المستمر، وكذلك تقليص الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من عملنا".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.
يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته، كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.
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