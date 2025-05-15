https://sarabic.ae/20250515/رئيس-وزراء-قطر-إسرائيل-ترسل-إشارة-مفادها-أنها-غير-مهتمة-بالتفاوض-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1100549777.html

رئيس وزراء قطر: إسرائيل ترسل إشارة مفادها أنها غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة

رئيس وزراء قطر: إسرائيل ترسل إشارة مفادها أنها غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع ترسل إشارة مفادها أن تل أبيب غير مهتمة بالتفاوض على... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T00:54+0000

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الدوحة – سبوتنيك. وأضاف رئيس الوزراء في حديث مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن قطر اعتبرت إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إنجازا سيساعد في إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح، ولكن للأسف، كان رد فعل إسرائيل على ذلك القصف في اليوم التالي، بالتزامن مع إرسال الوفد، مؤكدا أن إسرائيل بذلك ترسل إشارة مفادها أنها غير مهتمة بالمفاوضات.وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، قائلا إن فرقهم تتواصل مع كلا الطرفين. وأعرب عن أمله في أن يُرى بعض التقدم، قائلا إنه غير متأكد مما إذا كان هذا التقدم سيحدث قريبا في ظل هذا السلوك المستمر من قبل إسرائيل.وأكد أن الحل سيكون صعبا ما لم تكن الأطراف مستعدة لمفاوضات هادفة مهما بذل الوسطاء، مضيفا أن القرار في نهاية المطاف بيد الأطراف.وأوضح رئيس الوزراء أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة غير ضرورية، مؤكدا أنه ينبغي عوضا عن ذلك السماح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الاثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية، منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/ آذار الماضي.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته، كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.

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