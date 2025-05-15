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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250515/عالم-سياسي-على-نظام-كييف-الاعتراف-بالواقع-من-أجل-توقيع-اتفاق-سلام-مع-روسيا-1100568721.html
عالم سياسي: على نظام كييف الاعتراف بالواقع من أجل توقيع اتفاق سلام مع روسيا
عالم سياسي: على نظام كييف الاعتراف بالواقع من أجل توقيع اتفاق سلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب الخبير الأذربيجاني ورئيس نادي جنوب القوقاز لعلماء السياسة، إيلغار فيليزادي، عن رأيه بأن على السلطات الأوكرانية الإقرار بالواقع الراهن لتوقيع معاهدة سلام... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T12:43+0000
2025-05-15T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف فيليزادي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "العالم اليوم ليس كما كان قبل ثلاث سنوات، فقواعد اللعبة في العلاقات الدولية تتغير بسرعة. إن التعايش مع أفكار الماضي عن السياسة، وعن مكانة بعض الدول في منظومة العلاقات الدولية، ليس خاطئا فحسب، بل ضارًا أيضًا، خاصةً عندما لا تزال تحاول أن تريهم المكانة التي حددتها لهم. إن الظروف التي تواجهها الأطراف المتفاوضة اليوم ليست كما كانت قبل ثلاث سنوات. وينبغي أن يكون إدراك هذه الظروف والواقع الراهن نقطة انطلاق لكييف لتوقيع اتفاقية مستقبلية مع موسكو".وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن اتفاق على وقف إطلاق نار غير محدد المدة، بل عن تهيئة الظروف لحل القضايا الرئيسية التي أشعلت الصراع الأوكراني. وقد قدم الجانب الروسي إلى إسطنبول مقترحات تتعلق بالتسوية النهائية للصراع، وربما تتعلق بهيكل المنطقة بعد انتهاء الصراع والعلاقات الروسية-الأوكرانية. واستنادًا إلى تصريحات الجانب الأوكراني، يفضل المسؤولون في كييف التركيز على وقف إطلاق النار، وعلى حل القضايا المؤقتة، لتأجيل حل المشكلة برمتها إلى أجل أطول".وأشار إلى أنه قبل ثلاث سنوات، أتيحت للطرفين فرصة توقيع اتفاقيات شاملة تمكّن من حل الصراع نهائيًا.وأدى انهيار الاتفاقيات إلى سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي غيّرت المشهد السياسي، ليس فقط في أوكرانيا، بل في أوروبا ككل. ينبغي أن يكون لهذا الدرس تأثير ملح على الجانب الأوكراني. الآن، لم يعد هناك بوريس جونسون تقليدي ولا حقيقي يمكن إلقاء اللوم عليه في سوء تقديراته السياسية. في ظل الظروف الراهنة، تدعم معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وبعض الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، عملية السلام، كما أكد فيليزادي.أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة.وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول".وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تشكيل الوفد الأوكراني طوال مدة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول: "لا. لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن. الجميع كان يعلم مسبقًا أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول اليوم 15 أيار/مايو، مستعدا لبدء مفاوضات مباشرة".
https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-التركية-نعلق-آمالا-على-عملية-التفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا--1100567759.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

عالم سياسي: على نظام كييف الاعتراف بالواقع من أجل توقيع اتفاق سلام مع روسيا

12:43 GMT 15.05.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعرب الخبير الأذربيجاني ورئيس نادي جنوب القوقاز لعلماء السياسة، إيلغار فيليزادي، عن رأيه بأن على السلطات الأوكرانية الإقرار بالواقع الراهن لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا.
وأضاف فيليزادي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "العالم اليوم ليس كما كان قبل ثلاث سنوات، فقواعد اللعبة في العلاقات الدولية تتغير بسرعة. إن التعايش مع أفكار الماضي عن السياسة، وعن مكانة بعض الدول في منظومة العلاقات الدولية، ليس خاطئا فحسب، بل ضارًا أيضًا، خاصةً عندما لا تزال تحاول أن تريهم المكانة التي حددتها لهم. إن الظروف التي تواجهها الأطراف المتفاوضة اليوم ليست كما كانت قبل ثلاث سنوات. وينبغي أن يكون إدراك هذه الظروف والواقع الراهن نقطة انطلاق لكييف لتوقيع اتفاقية مستقبلية مع موسكو".

وأكد الخبير أن عقد محادثات روسية - أوكرانية في إسطنبول يكتسب أهمية استثنائية لإرساء سلام دائم، ليس في المنطقة فحسب، بل في أوروبا ككل.

وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن اتفاق على وقف إطلاق نار غير محدد المدة، بل عن تهيئة الظروف لحل القضايا الرئيسية التي أشعلت الصراع الأوكراني. وقد قدم الجانب الروسي إلى إسطنبول مقترحات تتعلق بالتسوية النهائية للصراع، وربما تتعلق بهيكل المنطقة بعد انتهاء الصراع والعلاقات الروسية-الأوكرانية. واستنادًا إلى تصريحات الجانب الأوكراني، يفضل المسؤولون في كييف التركيز على وقف إطلاق النار، وعلى حل القضايا المؤقتة، لتأجيل حل المشكلة برمتها إلى أجل أطول".
وأشار إلى أنه قبل ثلاث سنوات، أتيحت للطرفين فرصة توقيع اتفاقيات شاملة تمكّن من حل الصراع نهائيًا.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:16 GMT
وأدى انهيار الاتفاقيات إلى سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي غيّرت المشهد السياسي، ليس فقط في أوكرانيا، بل في أوروبا ككل. ينبغي أن يكون لهذا الدرس تأثير ملح على الجانب الأوكراني. الآن، لم يعد هناك بوريس جونسون تقليدي ولا حقيقي يمكن إلقاء اللوم عليه في سوء تقديراته السياسية. في ظل الظروف الراهنة، تدعم معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وبعض الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، عملية السلام، كما أكد فيليزادي.
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة.
وصرح بيسكوف للصحفيين، أنه من السابق لأوانه القول إلى أي مستوى ستستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول".
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تشكيل الوفد الأوكراني طوال مدة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول: "لا. لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن. الجميع كان يعلم مسبقًا أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول اليوم 15 أيار/مايو، مستعدا لبدء مفاوضات مباشرة".
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