https://sarabic.ae/20250515/عالم-سياسي-على-نظام-كييف-الاعتراف-بالواقع-من-أجل-توقيع-اتفاق-سلام-مع-روسيا-1100568721.html

عالم سياسي: على نظام كييف الاعتراف بالواقع من أجل توقيع اتفاق سلام مع روسيا

عالم سياسي: على نظام كييف الاعتراف بالواقع من أجل توقيع اتفاق سلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

أعرب الخبير الأذربيجاني ورئيس نادي جنوب القوقاز لعلماء السياسة، إيلغار فيليزادي، عن رأيه بأن على السلطات الأوكرانية الإقرار بالواقع الراهن لتوقيع معاهدة سلام... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T12:43+0000

2025-05-15T12:43+0000

2025-05-15T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف فيليزادي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "العالم اليوم ليس كما كان قبل ثلاث سنوات، فقواعد اللعبة في العلاقات الدولية تتغير بسرعة. إن التعايش مع أفكار الماضي عن السياسة، وعن مكانة بعض الدول في منظومة العلاقات الدولية، ليس خاطئا فحسب، بل ضارًا أيضًا، خاصةً عندما لا تزال تحاول أن تريهم المكانة التي حددتها لهم. إن الظروف التي تواجهها الأطراف المتفاوضة اليوم ليست كما كانت قبل ثلاث سنوات. وينبغي أن يكون إدراك هذه الظروف والواقع الراهن نقطة انطلاق لكييف لتوقيع اتفاقية مستقبلية مع موسكو".وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن اتفاق على وقف إطلاق نار غير محدد المدة، بل عن تهيئة الظروف لحل القضايا الرئيسية التي أشعلت الصراع الأوكراني. وقد قدم الجانب الروسي إلى إسطنبول مقترحات تتعلق بالتسوية النهائية للصراع، وربما تتعلق بهيكل المنطقة بعد انتهاء الصراع والعلاقات الروسية-الأوكرانية. واستنادًا إلى تصريحات الجانب الأوكراني، يفضل المسؤولون في كييف التركيز على وقف إطلاق النار، وعلى حل القضايا المؤقتة، لتأجيل حل المشكلة برمتها إلى أجل أطول".وأشار إلى أنه قبل ثلاث سنوات، أتيحت للطرفين فرصة توقيع اتفاقيات شاملة تمكّن من حل الصراع نهائيًا.وأدى انهيار الاتفاقيات إلى سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي غيّرت المشهد السياسي، ليس فقط في أوكرانيا، بل في أوروبا ككل. ينبغي أن يكون لهذا الدرس تأثير ملح على الجانب الأوكراني. الآن، لم يعد هناك بوريس جونسون تقليدي ولا حقيقي يمكن إلقاء اللوم عليه في سوء تقديراته السياسية. في ظل الظروف الراهنة، تدعم معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وبعض الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي، عملية السلام، كما أكد فيليزادي.أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة.وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول".وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تشكيل الوفد الأوكراني طوال مدة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول: "لا. لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن. الجميع كان يعلم مسبقًا أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول اليوم 15 أيار/مايو، مستعدا لبدء مفاوضات مباشرة".

https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-التركية-نعلق-آمالا-على-عملية-التفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا--1100567759.html

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