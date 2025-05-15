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https://sarabic.ae/20250515/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نكبة-1948-نسخة-مصغرة-مما-يحدث-اليوم-في-غزة-1100578342.html
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة
سبوتنيك عربي
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الفلسطينيين يعيشون حلقة متواصلة من مسلسل النكبة الذي بدأ منذ عام 1948م، ولم تنته فصوله حتى هذه اللحظة. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T15:11+0000
2025-05-15T15:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما حدث في عام 1948 ربما يكون نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في قطاع غزة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي ومحاولة جديدة لتهجير الشعب الفلسطيني؛ وكأن العقلية هي ذاتها، والمشروع نفسه؛ تصفية الوجود والقضية الفلسطينية، والقضاء على كل ما هو فلسطيني.وتابع: "في العام 1948م حصلت النكبة بعيدًا عن الأنظار، لكن اليوم في عصر الإعلام والانفتاح، تحدث المجازر على الهواء مباشرة، أمام مرأى ومسمع العالم، وهذا الاحتلال يقدم دليل إدانته بنفسه، وأنه يسعى إلى اقتلاع شعب كامل من أرضه وحرمانه من هويته وحقوقه الإنسانية والوطنية، فيما لا يزال قرار المنظومة الدولية رقم 194 الذي يقضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها وتعويضهم، لم يطبق بعد، وكذلك كل القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".ومضى قائلًا: "بعد 77 عاما من نكبة الشعب الفلسطيني، هناك رسالتان؛ الأولى أن الشعب لا يزال يؤكد على حقه في أرضه، وأنه ثابت ولن يمسح بتكرار مأساة النكبة والنكسة، ولن يقبل بديلا عن وجوده في أرضه، ويؤكد اليوم على حقوق من تم تهجيرهم في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم".أما الرسالة الثانية، فطالب خلالها دولة المنظومة الدولية بإعادة حساباتها، وأن توفر إرادة حقيقية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، الذي صار عمره 77 سنة الآن، والذهاب باتخاذ خطوات فعلية عملية على الأرض، تترجم كل القرارات الدولية التي ساندت الحق الفلسطيني؛ تحاكم الاحتلال على جرائمه، وتوقف الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة، وتنصف الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال عن دولة عضو مراقب في المنظومة الدولية، والاعتراف بعضويتها الكاملة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس.ويرى أنه "دون ذلك ستظل فصول هذه النكبة مستمرة، ونشهد في كل يوم مجزرة جديدة، كجزء من سلسلة المجازر التي صار عمرها 77 سنة ولا تزال تُمارس ضد الشعب الفلسطيني".وتمر، اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.
https://sarabic.ae/20250515/77-عاما-على-النكبة-الفلسطينيون-يواصلون-النضال-1100576836.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, حصري

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة

15:11 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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حصري
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الفلسطينيين يعيشون حلقة متواصلة من مسلسل النكبة الذي بدأ منذ عام 1948م، ولم تنته فصوله حتى هذه اللحظة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما حدث في عام 1948 ربما يكون نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في قطاع غزة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي ومحاولة جديدة لتهجير الشعب الفلسطيني؛ وكأن العقلية هي ذاتها، والمشروع نفسه؛ تصفية الوجود والقضية الفلسطينية، والقضاء على كل ما هو فلسطيني.
وتابع: "في العام 1948م حصلت النكبة بعيدًا عن الأنظار، لكن اليوم في عصر الإعلام والانفتاح، تحدث المجازر على الهواء مباشرة، أمام مرأى ومسمع العالم، وهذا الاحتلال يقدم دليل إدانته بنفسه، وأنه يسعى إلى اقتلاع شعب كامل من أرضه وحرمانه من هويته وحقوقه الإنسانية والوطنية، فيما لا يزال قرار المنظومة الدولية رقم 194 الذي يقضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها وتعويضهم، لم يطبق بعد، وكذلك كل القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".
77 عاما على النكبة... الفلسطينيون يواصلون النضال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
وسائط متعددة
77 عاما على النكبة... الفلسطينيون يواصلون النضال
14:50 GMT
ومضى قائلًا: "بعد 77 عاما من نكبة الشعب الفلسطيني، هناك رسالتان؛ الأولى أن الشعب لا يزال يؤكد على حقه في أرضه، وأنه ثابت ولن يمسح بتكرار مأساة النكبة والنكسة، ولن يقبل بديلا عن وجوده في أرضه، ويؤكد اليوم على حقوق من تم تهجيرهم في العودة إلى أراضيهم وبيوتهم".
أما الرسالة الثانية، فطالب خلالها دولة المنظومة الدولية بإعادة حساباتها، وأن توفر إرادة حقيقية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، الذي صار عمره 77 سنة الآن، والذهاب باتخاذ خطوات فعلية عملية على الأرض، تترجم كل القرارات الدولية التي ساندت الحق الفلسطيني؛ تحاكم الاحتلال على جرائمه، وتوقف الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة، وتنصف الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال عن دولة عضو مراقب في المنظومة الدولية، والاعتراف بعضويتها الكاملة، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس.
ويرى أنه "دون ذلك ستظل فصول هذه النكبة مستمرة، ونشهد في كل يوم مجزرة جديدة، كجزء من سلسلة المجازر التي صار عمرها 77 سنة ولا تزال تُمارس ضد الشعب الفلسطيني".
وتمر، اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.
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