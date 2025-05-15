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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن
مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إيراني، اليوم الخميس، عن شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T08:39+0000
2025-05-15T08:39+0000
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وأوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستوافق على الاتفاق مع واشنطن فقط بشرط رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.ونقلت وكالة تسنيم الدولية عن شمخاني أن طهران مستعدة للتوقيع على اتفاق نووي مع الحكومة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب تحت شروط محددة، مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية.وقال: "تلتزم إيران بعدم صنع سلاح نووي أبدا، وتدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية يمكن استخدامه في الأسلحة، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط بمستويات منخفضة تلبي الاحتياجات المدنية، والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية."وشدد شمخاني على أن طهران لن توافق على هذه النقاط الثلاث إلا مقابل رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، وأنه في حال تصرف الأمريكيون كما يقولون، فبالإمكان تحسين العلاقات وقد يؤدي هذا إلى تحسين الوضع في المستقبل القريب.فيما أعرب شمخاني عن أسفه لاستمرار نبرة التهديد من الرئيس ترامب، متابعا "يتحدث عن غصن زيتون لم نره.. كل شيء عبارة عن أسلاك شائكة".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
https://sarabic.ae/20250515/ترامب-أعتقد-أننا-نقترب-كثيرا-من-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1100555537.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن

08:39 GMT 15.05.2025
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo
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كشف مسؤول إيراني، اليوم الخميس، عن شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستوافق على الاتفاق مع واشنطن فقط بشرط رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
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ترامب: أعتقد أننا نقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق مع إيران
07:36 GMT
ونقلت وكالة تسنيم الدولية عن شمخاني أن طهران مستعدة للتوقيع على اتفاق نووي مع الحكومة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب تحت شروط محددة، مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية.
وقال: "تلتزم إيران بعدم صنع سلاح نووي أبدا، وتدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية يمكن استخدامه في الأسلحة، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط بمستويات منخفضة تلبي الاحتياجات المدنية، والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة هذه العملية."
وشدد شمخاني على أن طهران لن توافق على هذه النقاط الثلاث إلا مقابل رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، وأنه في حال تصرف الأمريكيون كما يقولون، فبالإمكان تحسين العلاقات وقد يؤدي هذا إلى تحسين الوضع في المستقبل القريب.
فيما أعرب شمخاني عن أسفه لاستمرار نبرة التهديد من الرئيس ترامب، متابعا "يتحدث عن غصن زيتون لم نره.. كل شيء عبارة عن أسلاك شائكة".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.
وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.
وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
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