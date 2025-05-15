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منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948
منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ذكرى نكبة 1948م تكتسب هذا العام أهمية خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T17:13+0000
2025-05-15T17:13+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن النكبة مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة، في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، لسلب حقوقه، وضرب تمثيله في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية.وتابع: "منذ 77 عاما قامت العصابات الصهيونية بقتل وتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى مخيمات اللجوء والشتات، وتحدثوا عن التوطين وشطب حقوق اللاجئين، وهذه النكبة مستمرة حتى الآن، حيث يتعرض قطاع غزة لحرب مستمرة منذ أشهر، واستهداف وتدمير المخيمات الفلسطينية في جنين وطولكرم ونور شمس، وطرد سكانها وتهجيرهم للخارج".وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية التي استهدفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة مقارها، وإغلاق مدارسها، إضافة إلى حرب الإبادة في غزة، استكمال للحرب الشاملة التي بدأت منذ 77 عاما وحتى الآن، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.ويرى أبو يوسف أن تكرار محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والحرب الإجرامية، لم يكن ليستمر إلا عبر الدعم والشراكة الأمريكية، وصمت المجتمع الدولي عن الإيفاء بتعهداته والتزاماته لوقف الحرب، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأوضح أن ذكرى النكبة خير شاهد على التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وما زال، بيد أنه متمسك بأرضه، صامد على ترابها، مصرا على نيل حقوقه وثوابته عبر إنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين.وتمر اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.
https://sarabic.ae/20250515/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نكبة-1948-نسخة-مصغرة-مما-يحدث-اليوم-في-غزة-1100578342.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, حصري
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, حصري

منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948

17:13 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ذكرى نكبة 1948م تكتسب هذا العام أهمية خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة القتل والتدمير والتهجير في غزة والضفة الغربية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن النكبة مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة، في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، لسلب حقوقه، وضرب تمثيله في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وتابع: "منذ 77 عاما قامت العصابات الصهيونية بقتل وتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى مخيمات اللجوء والشتات، وتحدثوا عن التوطين وشطب حقوق اللاجئين، وهذه النكبة مستمرة حتى الآن، حيث يتعرض قطاع غزة لحرب مستمرة منذ أشهر، واستهداف وتدمير المخيمات الفلسطينية في جنين وطولكرم ونور شمس، وطرد سكانها وتهجيرهم للخارج".
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة
15:11 GMT
وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية التي استهدفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة مقارها، وإغلاق مدارسها، إضافة إلى حرب الإبادة في غزة، استكمال للحرب الشاملة التي بدأت منذ 77 عاما وحتى الآن، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
ويرى أبو يوسف أن تكرار محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والحرب الإجرامية، لم يكن ليستمر إلا عبر الدعم والشراكة الأمريكية، وصمت المجتمع الدولي عن الإيفاء بتعهداته والتزاماته لوقف الحرب، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأوضح أن ذكرى النكبة خير شاهد على التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وما زال، بيد أنه متمسك بأرضه، صامد على ترابها، مصرا على نيل حقوقه وثوابته عبر إنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين.
وتمر اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.
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