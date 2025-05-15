https://sarabic.ae/20250515/منظمة-التحرير-لـسبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-تأتي-استكمالا-لنكبة-1948-1100581463.html

منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948

منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948

سبوتنيك عربي

قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ذكرى نكبة 1948م تكتسب هذا العام أهمية خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية وسياسة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T17:13+0000

2025-05-15T17:13+0000

2025-05-15T17:13+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن النكبة مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة، في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، لسلب حقوقه، وضرب تمثيله في إطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية.وتابع: "منذ 77 عاما قامت العصابات الصهيونية بقتل وتشريد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى مخيمات اللجوء والشتات، وتحدثوا عن التوطين وشطب حقوق اللاجئين، وهذه النكبة مستمرة حتى الآن، حيث يتعرض قطاع غزة لحرب مستمرة منذ أشهر، واستهداف وتدمير المخيمات الفلسطينية في جنين وطولكرم ونور شمس، وطرد سكانها وتهجيرهم للخارج".وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية التي استهدفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة مقارها، وإغلاق مدارسها، إضافة إلى حرب الإبادة في غزة، استكمال للحرب الشاملة التي بدأت منذ 77 عاما وحتى الآن، من أجل تصفية القضية الفلسطينية.ويرى أبو يوسف أن تكرار محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، والحرب الإجرامية، لم يكن ليستمر إلا عبر الدعم والشراكة الأمريكية، وصمت المجتمع الدولي عن الإيفاء بتعهداته والتزاماته لوقف الحرب، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأوضح أن ذكرى النكبة خير شاهد على التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وما زال، بيد أنه متمسك بأرضه، صامد على ترابها، مصرا على نيل حقوقه وثوابته عبر إنهاء الاحتلال والاستعمار، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع عودة اللاجئين.وتمر اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.

https://sarabic.ae/20250515/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نكبة-1948-نسخة-مصغرة-مما-يحدث-اليوم-في-غزة-1100578342.html

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