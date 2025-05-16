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فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250516/الصين-ندعم-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-ونأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-1100627965.html
الصين: ندعم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ونأمل في التوصل إلى اتفاق
الصين: ندعم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ونأمل في التوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
علقت الصين، اليوم الجمعة، على انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، التي تهدف إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بينهما، في ظل إصرار... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:21+0000
2025-05-16T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح"، مؤكدا دعم بكين "لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الصين تؤيد "المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا"، معربا عن أمل بلاده في أن تواصل الأطراف المعنية العمل على التوصل إلى "اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يتم التوصل إليه عبر الحوار والتفاوض، ويحقق في نهاية المطاف تسوية سياسية للأزمة"، وفقا لبيان من الخارجية الصينية.وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات بناء على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المفاوضات الأولى منذ ثلاث سنوات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي تجري في إسطنبول، استمرت بالفعل لأكثر من ساعة.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عند افتتاحه المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إن اللقاء الأول بين وفدي روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات هو فرصة تستحق التقدير، لأن كل يوم من الصراع يؤدي إلى سقوط ضحايا.وأضاف فيدان: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نقطة واحدة. هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ مارس/آذار 2022. يجب أن نأخذ هذه الفرصة في الاعتبار. كل يوم تأخير سيؤدي إلى مزيد من الدمار والكوارث. مع استمرار الحرب، لا بد من وقف إطلاق النار".وذكر فيدان أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول مهمة للتحضير للقاء محتمل بين رئيسي البلدين، وأردف قائلا: "هذا الاجتماع سيحدد اللقاء المستقبلي بين زعماء البلدين".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن فريق التفاوض الروسي على تواصل دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتلقى المعلومات عبر الاتصال المباشر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250516/انتهاء-المفاوضات-الورسية-الأوكرانية-بعد-استمرارها-نحو-ساعتين--1100621530.html
https://sarabic.ae/20250516/خبير-يوضح-أهمية-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100627284.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, الأخبار

الصين: ندعم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ونأمل في التوصل إلى اتفاق

13:21 GMT 16.05.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
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علقت الصين، اليوم الجمعة، على انطلاق المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، التي تهدف إلى إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار بينهما، في ظل إصرار كييف على التوصل إلى هدنة غير مشروطة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح"، مؤكدا دعم بكين "لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الصين تؤيد "المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا"، معربا عن أمل بلاده في أن تواصل الأطراف المعنية العمل على التوصل إلى "اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يتم التوصل إليه عبر الحوار والتفاوض، ويحقق في نهاية المطاف تسوية سياسية للأزمة"، وفقا لبيان من الخارجية الصينية.
اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ميدينسكي: راضون عن النتيجة المفاوضات في إسطنبول
12:28 GMT
وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات بناء على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي.
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المفاوضات الأولى منذ ثلاث سنوات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي تجري في إسطنبول، استمرت بالفعل لأكثر من ساعة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عند افتتاحه المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، إن اللقاء الأول بين وفدي روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات هو فرصة تستحق التقدير، لأن كل يوم من الصراع يؤدي إلى سقوط ضحايا.
وأضاف فيدان: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نقطة واحدة. هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ مارس/آذار 2022. يجب أن نأخذ هذه الفرصة في الاعتبار. كل يوم تأخير سيؤدي إلى مزيد من الدمار والكوارث. مع استمرار الحرب، لا بد من وقف إطلاق النار".
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
راديو
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
13:15 GMT
وذكر فيدان أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول مهمة للتحضير للقاء محتمل بين رئيسي البلدين، وأردف قائلا: "هذا الاجتماع سيحدد اللقاء المستقبلي بين زعماء البلدين".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن فريق التفاوض الروسي على تواصل دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتلقى المعلومات عبر الاتصال المباشر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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