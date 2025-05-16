https://sarabic.ae/20250516/برلماني-أردني-لـسبوتنيك-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-تركيا-مهمة-للمنطقة-والعالم-1100639487.html

برلماني أردني لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا مهمة للمنطقة والعالم

برلماني أردني لـ"سبوتنيك": المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا مهمة للمنطقة والعالم

سبوتنيك عربي

أشاد النائب خالد البستنجي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، بمخرجات جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت في تركيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T17:20+0000

2025-05-16T17:20+0000

2025-05-16T17:20+0000

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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه المفاوضات التي تسعى لوقف الحرب، ستكون مهمة جدًا للعالم، وللمنطقة العربية، لا سيما من الجانب الاقتصادي، حيث تضررت الكثير من البلدان بهذه الحرب نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.وأكد أن استمرار هذه الأزمة بذات النهج خطيرة على المنطقة برمتها، في ظل استنفاد الحروب أموال الكثير من موازنات الأوروبية، وعودة الضرر على موازنات الدول العربية الضعيفة والتي لا يمكنها تحمل تداعيات مثل هذه الأزمات.وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مقدمتها الحبوب، وهو ما ترك آثارا سلبية على الأردن ومصر وسوريا، ولا يمكن استثناء دول الخليج، وموازنات الدول التي تعاني دخولا قليلة.وأبدى البرلماني الأردني تفاؤله من جولة المفاوضات التي عقدت في تركيا، ومن قبلها المحادثات في السعودية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التحركات في وقف الحرب سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة برمتها، لا سيما من الجانب الاقتصادي.وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المفاوضات الأولى منذ ثلاث سنوات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي تجري في إسطنبول، استمرت بالفعل لأكثر من ساعة.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي افتتح المفاوضات، إن المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول مهمة للتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، مشيرًا إلى أهمية استجابة روسيا وأوكرانيا لدعوات ترامب وأردوغان.

https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-الوفد-الروسي-ذكر-المفاوضين-الأوكرانيين-في-إسطنبول-بشروط-الاتفاقيات-المتبادلة-في-عام-2022-1100635445.html

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