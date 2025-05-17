https://sarabic.ae/20250517/أردوغان-يعلن-اكتشاف-احتياطيات-من-الغاز-في-البحر-الأسود-بقيمة-30-مليار-دولار-1100672396.html

أردوغان يعلن اكتشاف احتياطيات من الغاز في البحر الأسود بقيمة 30 مليار دولار

أردوغان يعلن اكتشاف احتياطيات من الغاز في البحر الأسود بقيمة 30 مليار دولار

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود باحتياطيات تبلغ 75 مليار متر مكعب. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T13:51+0000

2025-05-17T13:51+0000

2025-05-17T13:51+0000

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وقال أردوغان خلال خطاب ألقاه في إسطنبول: "في حقل "غوكتيبي-3"، وبعد 49 يوما من الحفر والاختبار، تلقينا أمس خبرًا سارا: اكتشفنا احتياطيات غاز تبلغ 75 مليار متر مكعب".وتابع أردوغان أن "هذه الكمية تكفي لتزويد شققنا السكنية (في جميع أنحاء تركيا) بالكهرباء لمدة 3.5 سنوات، وتُقدر قيمة هذه الاحتياطيات بنحو 30 مليار دولار".وأضاف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حقول غاز البحر الأسود تُزود حاليا 4 ملايين شقة بالغاز بكمية 9.5 مليار متر مكعب، مع خطط لمضاعفة هذا الرقم 4 مرات بحلول عام 2028.وتابع: "سنواصل مسيرتنا دون توقف، دون راحة، ودون الالتفات إلى الانتقادات أو العقبات حتى نحقق هدفنا المتمثل في تركيا مستقلة تمامًا في مجال الطاقة".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت تركيا عن اكتشاف كبير للغاز في البحر الأسود، كاشفة عن احتياطيات تُقدر بـ710 مليارات متر مكعب.ويغطي إنتاج الغاز المحلي حاليا ما يقرب من 7-8% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي، مما يمثل خطوة حاسمة نحو استقلالها في مجال الطاقة وتقليل اعتمادها على الواردات.كما اتخذت تركيا خطوات متتالية لتأمين مستقبلها في مجال الطاقة، من خلال صفقتين رئيسيتين للغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الجاري، مما يعزز طموحها في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد