https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-بوغدانوف-يبحث-مع-الرئيس-الفلسطيني-الوضع-في-قطاع-غزة-1100669993.html
الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع الرئيس الفلسطيني الوضع في قطاع غزة
الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع الرئيس الفلسطيني الوضع في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
التقى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك عشية القمة الرابعة... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:48+0000
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روسيا
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
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خلال المحادثة، التي حضرها أيضًا نائب رئيس فلسطين، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، محمد مصطفى، ركز الجانبان بشكل رئيسي على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة ومنع المزيد من تصعيد العنف في الضفة الغربية.وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم أمس الجمعة، مباحثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، تناولت الأوضاع في قطاع غزة.ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة.كما تناولت المباحثات الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التأكيد على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250517/وكيل-الخارجية-العراقية-العلاقات-مع-روسيا-مهمة-ومتنوعة-وحضورها-فاعل-في-المنطقة-1100668970.html
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة
الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع الرئيس الفلسطيني الوضع في قطاع غزة
التقى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك عشية القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد.
خلال المحادثة، التي حضرها أيضًا نائب رئيس فلسطين، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء، محمد مصطفى، ركز الجانبان بشكل رئيسي على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة ومنع المزيد من تصعيد العنف في الضفة الغربية.
وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الثابت الداعم لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة، تنص على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم أمس الجمعة، مباحثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، تناولت الأوضاع في قطاع غزة.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة.
وبحسب البيان، فإن المباحثات بين عبد العاطي وبوغدانوف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
، وضرورة النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما تناولت المباحثات الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع التأكيد على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.