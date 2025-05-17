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https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-لافروف-وروبيو-ناقشا-هاتفيا-نتائج-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100670749.html
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، نتائج المحادثات التي جرت أمس في إسطنبول. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:51+0000
2025-05-17T13:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "في 17 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أُجري اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو".وأضافت الوزارة: "تبادل كل من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبية، وجهات النظر حول نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية التي عُقدت في إسطنبول في اليوم السابق".وأشار لافروف في حديثه مع روبيو إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة الذي ساهم في قبول كييف لمقترح استئناف المحادثات في إسطنبول، وفقا لبيان الخارجية الروسية.وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن "ماركو روبيو رحّب بالاتفاقات بشأن تبادل أسرى الحرب، وبإعداد كل جانب لرؤيته بشأن الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأكد استعداد واشنطن لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-على-الأوكرانيين-ألا-يسمحوا-لـمستشاري-الناتو-بأن-يضلوهم-عن-الطريق-الصحيح-للتسوية-1100668179.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

12:51 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 13:44 GMT 17.05.2025)
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegramيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية اليوم السبت، نتائج المحادثات التي جرت أمس في إسطنبول.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "في 17 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أُجري اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو".
وأضافت الوزارة: "تبادل كل من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبية، وجهات النظر حول نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية التي عُقدت في إسطنبول في اليوم السابق".
وأضاف التقرير: "كما تطرقنا خلال المحادثة إلى بعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية".
وأشار لافروف في حديثه مع روبيو إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة الذي ساهم في قبول كييف لمقترح استئناف المحادثات في إسطنبول، وفقا لبيان الخارجية الروسية.
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن "ماركو روبيو رحّب بالاتفاقات بشأن تبادل أسرى الحرب، وبإعداد كل جانب لرؤيته بشأن الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأكد استعداد واشنطن لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
11:38 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.

واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
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