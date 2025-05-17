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الكرملين: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن فقط إذا توصل الوفدان إلى اتفاقيات معينة
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بنك روسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
بنك روسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
سبوتنيك عربي
أعلن بنك "في تي بي" الروسي عن انضمامه إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجده في سوق التمويل... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T08:20+0000
2025-05-17T08:20+0000
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ويعد التعاون مع منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية خطوة هامة للبنك الروسي فيما يتعلق بتوسيع نشاطاته في مجال التمويل الإسلامي. من خلال هذا التعاون، سيحصل البنك على الوصول إلى الخبرات العالمية والموارد اللازمة لتطبيق المعايير الدولية للتمويل الإسلامي في ممارساته المصرفية.وقالت أولغا باشا: "نحن في "في تي بي" ندرس إمكانية التوسع في سوق البنوك الإسلامية. انضمامنا إلى لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية يساعدنا في تطوير الخبرات اللازمة لإطلاق التمويل الإسلامي بشكل فعال، ويمنحنا الفرصة لتوسيع نطاق نشاطاتنا في هذا المجال الجديد. نرى في هذا التعاون فرصا لا تقتصر على البنوك التقليدية فحسب، بل تشمل أيضا تطوير المعاملات الدولية التي تشمل الجمهور الإسلامي".تعد منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المنظمة الوحيدة التي تعمل على توحيد وتنسيق المعايير العالمية للتمويل الإسلامي في مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات والإدارة، وتقدم المنظمة أيضا شهادات معترف بها دوليا لمؤهلات الخبراء العاملين في قطاع التمويل الإسلامي.وتضم المنظمة في عضويتها البنوك المركزية، الهيئات التنظيمية للأسواق المالية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية، شركات محاسبة، وشركات استشارية قانونية من مختلف الدول.
https://sarabic.ae/20250516/أكبر-معرض-للمنتجات-الحلال-في-روسيا-يفتتح-في-قازان-بمشاركة-دولية-وعربية-واسعة--1100598025.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
العالم, روسيا, اقتصاد

بنك روسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية

08:20 GMT 17.05.2025
© Sputnikبنك "في تي بي" الروسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
بنك في تي بي الروسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
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أعلن بنك "في تي بي" الروسي عن انضمامه إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجده في سوق التمويل الإسلامي، وتم توقيع الاتفاقية في إطار منتدى قازان "روسيا والعالم الإسلامي".
ويعد التعاون مع منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية خطوة هامة للبنك الروسي فيما يتعلق بتوسيع نشاطاته في مجال التمويل الإسلامي. من خلال هذا التعاون، سيحصل البنك على الوصول إلى الخبرات العالمية والموارد اللازمة لتطبيق المعايير الدولية للتمويل الإسلامي في ممارساته المصرفية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل عضو مجلس إدارة "في تي بي" ورئيسة قسم تطوير المعاملات الدولية والبنية التحتية، أولغا باشا، ورئيس مجلس الأمناء لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.

© Sputnikبنك "في تي بي" الروسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
بنك في تي بي الروسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
بنك "في تي بي" الروسي ينضم إلى منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية
© Sputnik
وقالت أولغا باشا: "نحن في "في تي بي" ندرس إمكانية التوسع في سوق البنوك الإسلامية. انضمامنا إلى لمنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية يساعدنا في تطوير الخبرات اللازمة لإطلاق التمويل الإسلامي بشكل فعال، ويمنحنا الفرصة لتوسيع نطاق نشاطاتنا في هذا المجال الجديد. نرى في هذا التعاون فرصا لا تقتصر على البنوك التقليدية فحسب، بل تشمل أيضا تطوير المعاملات الدولية التي تشمل الجمهور الإسلامي".
منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
أكبر معرض للمنتجات الحلال في روسيا يفتتح في قازان بمشاركة دولية وعربية واسعة
أمس, 10:21 GMT
تعد منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المنظمة الوحيدة التي تعمل على توحيد وتنسيق المعايير العالمية للتمويل الإسلامي في مجالات المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات والإدارة، وتقدم المنظمة أيضا شهادات معترف بها دوليا لمؤهلات الخبراء العاملين في قطاع التمويل الإسلامي.
وتضم المنظمة في عضويتها البنوك المركزية، الهيئات التنظيمية للأسواق المالية، بالإضافة إلى مؤسسات مالية، شركات محاسبة، وشركات استشارية قانونية من مختلف الدول.
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