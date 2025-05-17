https://sarabic.ae/20250517/تونس-تعرب-عن-استعدادها-لاستضافة-حوار-ليبي-برعاية-الأمم-المتحدة-1100649060.html

تونس تعرب عن استعدادها لاستضافة حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة

تونس تعرب عن استعدادها لاستضافة حوار ليبي برعاية الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أعربت تونس، أمس الجمعة، عن استعدادها لاستضافة حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عقب التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T03:38+0000

2025-05-17T03:38+0000

2025-05-17T03:38+0000

أخبار ليبيا اليوم

تونس

منظمة الأمم المتحدة

عبد الحميد الدبيبة

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت الخارجية التونسية في بيان: "تونس تعرب عن انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين بليبيا الشقيقة".وأضافت: "حيال ما تحمله هذه التطورات من مخاطر على مستقبل ليبيا وشعبها، تجدد تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في كافة مناطق ليبيا"، مهيبة "بضرورة نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الإخوة الليبيين".وتابع البيان: "تؤكد تونس على أهمية إعلاء صوت الحكمة وإيلاء مصلحة الوطن الأولوية المطلقة، وذلك في كنف التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بما يكفل الانخراط في مسار شامل تحت مظلة الأمم المتحدة، ويفضي إلى إنهاء العنف، والتقدم بالعملية السياسية في ليبيا نحو تنظيم انتخابات وإرساء مؤسسات موحدة ودائمة للدولة، تراعي مصالح كافة المواطنين الليبيين بدون استثناء أو إقصاء، وتضمن وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها".وأوضح أنه:وبوقت سابق الخميس، قال مصدر ليبي مسؤول رفيع المستوى في طرابلس لـ"سبوتنيك" إن "مظاهرات خرجت مساء يوم الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، نظمها مواطنون طالبوا برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".وأضاف المصدر أن "المتظاهرين واجهوا الرصاص الحي من قبل قوات مسلحة تابعة للحكومة أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، وفي ميدان الشهداء، في محاولة لفض الاحتجاجات".وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي في طرابلس، حيث أفيد بأنه قتل داخل مقر اللواء 444 التابع بمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة.واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.

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أخبار ليبيا اليوم, تونس, منظمة الأمم المتحدة, عبد الحميد الدبيبة