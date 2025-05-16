https://sarabic.ae/20250516/التجمع-الوطني-للأحزاب-الليبية-يدعو-لإسقاط-حكومة-الوحدة-الوطنية-1100648223.html

التجمع الوطني للأحزاب الليبية يدعو لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية

التجمع الوطني للأحزاب الليبية يدعو لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، معتصم الشاعري، أن التجمع يدعم في بيان رسمي صدر عنه، بشكل كامل الحراك الشعبي المتنامي في البلاد تحت شعار... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T23:52+0000

2025-05-16T23:52+0000

2025-05-16T23:52+0000

أخبار ليبيا اليوم

معركة طرابلس

عبد الحميد الدبيبة

حصري

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وأكد الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الأحزاب الليبية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية لفشلها في أداء مهامها وتسببها في تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، داعياً المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته والعمل فوراً على تكليف حكومة تسيير أعمال بشكل مؤقت، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو انتخابات شاملة في أقرب الآجال.وأضاف الشاعري "أن التجمع الوطني للأحزاب الليبية يعتبر أن ما يجري حالياً هو تعبير عن الإرادة الحقيقية للشعب الليبي، داعياً إلى عدم التصدي للمتظاهرين السلميين، وضمان سلامتهم واحترام حقهم في التعبير".وقال:وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.جاء ذلك استجابة لدعوات شعبية تصاعدت خلال اليومين الماضيين، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات، حسب مراسل "سبوتنيك".ورفع المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، محملين الحكومة المسؤولية عن استمرار الانقسامات وغياب الحلول الفعّالة للأزمات المتفاقمة في البلاد.ومن جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مشددة على ضرورة احترام هذا الحق وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.وحذّرت البعثة الأممية من أي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانفلات الأمني.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

https://sarabic.ae/20250516/حكومة-الوحدة-الوطنية-تنفي-شائعات-استقالة-وزراء-وتؤكد-استمرار-العمل-المؤسسي-بشكل-طبيعي-1100645551.html

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أخبار ليبيا اليوم, معركة طرابلس, عبد الحميد الدبيبة, حصري